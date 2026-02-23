Epstein ügy: letartóztatták az Egyesült Királyság egykori washingtoni nagykövetét

Őrizetbe vette hétfőn a Scotland Yard Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egykori legbefolyásosabb ideológusát, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetét. Mandelsonról az utóbbi hónapokban kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, akinek bizalmas brit kormányzati adatokat is kiszolgáltatott.

A londoni rendőrség hétfő esti tájékoztatása szerint a 72 éves Mandelsont közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával vették őrizetbe Londonban, és egy rendőrőrsre vitték kihallgatás céljából.

A múlt héten András volt yorki herceget, III. Károly király 66 éves öccsét is őrizetbe vették szintén közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszeg gyanújával.

Ennek előzményeként az amerikai kormány által az Epstein-ügyben közzétett hatalmas mennyiségű dokumentumból olyan adatok kerültek nyilvánosságra, amelyek arra vallanak, hogy a brit kormány utazó kereskedelmi nagyköveteként András is titkos brit kormányzati információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel.

A brit uralkodó testvérét, akit az utóbbi hónapokban minden királyi címétől, köztük hercegi titulusától is megfosztottak, félnapi kihallgatás után szabadon engedték, de az ő ügyében is folyik a rendőrségi vizsgálat.

Az Epstein-ügy minden idők legnagyobb brit belpolitikai botrányává fajult, mivel Nagy-Britannia modernkori történetében még nem volt példa arra, hogy a királyi család valamely magas rangú tagját súlyos bűncselekmény gyanújával őrizetbe vegyék.

Peter Mandelson őrizetbe vételének közvetlen okáról a Scotland Yard nem adott részletesebb tájékoztatást rövid hétfői esti bejelentésében, de annyit közölt, hogy az egykor rendkívül befolyásos volt politikus két lakóingatlanában házkutatások kezdődtek.

Mandelson az 1990-es években, Tony Blair pártvezetői időszakában a Munkáspárt „New Labour” címmel meghirdetett teljes átalakításának irányítója és főideológusa volt, és kulcsszerepet játszott a Blair vezette Labour 1997-ben aratott fölcsuszamlásszerű választási győzelmében.

Mandelsonról is köztudott volt ugyanakkor, hogy igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel,

aki fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később meghalt New York-i börtöncellájában.

Tavaly számos újabb olyan email-üzenet került nyilvánosságra az Egyesült Államokban, amelyek Mandelson és Epstein szoros kapcsolatáról tanúskodtak, és ennek nyomán Yvette Cooper brit külügyminiszter Keir Starmer miniszterelnök utasítására tavaly szeptemberben visszavonta Mandelson nem egészen egy évvel korábban kezdődött washingtoni nagyköveti megbízatását.

Az amerikai igazságügyminisztérium nemrégiben még további többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban számos új, immár súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein kapcsolatairól.

A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik,

hogy Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről és költségvetési intézkedéseiről Epsteinnek.

A Scotland Yard már február elején bejelentette, hogy az ügyben bűnügyi eljárást kezdett, bár a volt politikust akkor még nem vették őrizetbe.

Kiemelt kép: Peter Mandelson (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Carl Court)