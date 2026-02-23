Elvesztett választásról, globalista érdekekről, szegénységről beszélt az ellenzék a T. Házban

Tordai Bence (Párbeszéd) Orbán Viktor felszólalására reagálva azt mondta: ez volt az utolsó beszéde miniszterelnökként. Úgy értékelt: „nagyon feszültek a fideszesek”, mert érzik, hogy ezt a választási el fogják veszíteni. Az Orbán kormány elmúlt négy évének teljesítményét csapnivalónak, szánalmasnak és végtelenül kártékonynak ítélte. Azzal vádolta a kormányt, hogy a „háborús agresszor Putyint támogatja minden eszközzel”, az Európai Unióban is, „ha tetszik ügynökként, láncos kutyaként, megvett vagy hasznos idiótaként”.
Élesen bírálta a kormányt az oktatás és az egészségügy helyzete miatt, az akkugyárakkal kapcsolatos ügyek, a pedofil bűncselekmények a stagnáló gazdaság és a növekvő államadósság okán, valamint azért is, mert szerinte a kabinet növelte az Oroszország felé fennálló magyar energiafüggőséget.
A képviselőt szavai miatt rendre intette Kövér László házelnök.
Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint a kormány az elmúlt öt évben mind egészségügyi, mind gazdaságpolitikai szempontból a globalista agendát követte, és ezzel óriási károkat okozott a magyaroknak. Példaként említette, hogy 2019-ben még a bárányhimlő ellen is kötelező oltást vezetett be a kormány, és azóta több milliárd forintot fizetett ki a kormány a magyar adófizetők pénzéből egy globalista gyógyszergyártó cégnek. A gazdasági visszaesés egyik okaként azt jelölte meg, hogy a miniszterelnök az akkumulátorgyártásra építi a magyar jövőt, ahelyett, hogy a magyar vidékre, a magyar termőföldre, a magyar innovációra, a magyar technológiai újításokra építené azt.
Toroczkai László szerint ugyancsak oka a visszaesésnek a NER-hálózat és annak az oligarchái, akiknek a mohósága, luxusimádata elviselhetetlenné vált az elmúlt években. Továbbá a kormányközeli felszámoló maffia, amely a végrehajtó maffiához hasonlóan működik, és amely tízszer annyi pénzt, 300-400 milliárd forintot mozgat meg, mint a végrehajtó maffia – mondta, hozzátéve, hogy a kormány kibővítette ezeknek a „sarcoló szervezetnek” a lehetőségeit.
Lukács László György (Jobbik) azt mondta: a miniszterelnök elhallgatja azokat a problémákat, amelyekre az emberek választ keresnének. Elhallgatja, miért van „ramaty állapotban” a gazdaság, és azt is, hogy akik devizás ügyeik rendeződésére várnak, miben számíthatnak a kormányra, vagy azt, hogy miközben Magyarországon „vidéken árad a bűn” és meg kellene duplázni a vidéki rendőrök számát, milyen intézkedéseik lennének azért, hogy „Magyarország ismét nyugodtan alhasson”.
Magyarország dolgai nincsenek rendben
– mondta.
A magyar emberek azt várnák el, hogy kevesebb Ukrajna legyen és több magyarországi valós gazdasági teljesítményt tegyen le a miniszterelnök akkor, amikor beszámol az ország helyzetéről – kérte, hozzáfűzve, hogy Jobbik a kormányváltásban bízik.
Bedő Dávid (Momentum) azt mondta: a Momentumosokat az utóbbi két évben többször kitiltották a Parlamentből és többször megbírságolták őket „csak azért, mert kimondták az igazságot a hatalom gusztustalan tetteiről”, egy ideje pedig ők döntöttek úgy, hogy nem a parlamentben képviselik az embereket, hanem az utcán.
A legfideszesebb településeket járják, és viszik el „az embereknek az igazságot”, azt, hogy a kormánypártok 16 éve folyamatosan hazudtak nekik, átverték és tudatosan szegénységben tartották őket – fogalmazott.
A miniszterelnöktől azt kérdezte: hová lett az az ember, aki 1989-ben Nagy Imre újratemetésén az orosz csapatok kivonását követelte, hová lett az a politikus, aki 2008-ban az „orosz-grúz háború idején” erkölcsi kötelességének nevezte az orosz agresszió elítélését. Hová lett Orbán Viktor, a fiatal demokrata – tette fel a kérdést.
Komjáthi Imre (MSZP) arról beszélt:
a kormányfő beszédében 17-szer hangzott el az, hogy Brüsszel, 32-szer az, hogy Ukrajna, és egyetlenegyszer nem hangzott el, hogy mi a helyzet Samsung vármegyében„.
A szocialista politikus szerint a gödi Samsung-gyár ügyében vagy a miniszterelnök hazudott, vagy neki hazudtak, vagy eltitkolták előle a tényeket. Komjáthi Imre emlékeztetett: ő már 2021-ben tartott egy sajtótájékoztatót ott, amikor meghalt egy dolgozó és ”a cég megpróbálta eltitkolni a körülményeket„, majd hosszasan sorolta, a szocialisták mit tettek az elmúlt években a gödi dolgozók ügyében. Komjáthi Imre az mondta: nem akarunk ”Samsung vármegyét„ meg ”CATL-Cityt” sem, azt szeretnénk, hogy Magyarországon egészségben, biztonságban élhessenek a dolgozók.
Arató Gergely (DK) azt mondta: egy felmérés szerint minden harmadik magyar ember szegény. Nem feltétlenül éheznek, de nem telik nekik üdülésre, nincs tartalékuk, nem tudják fizetni a rezsit, a hiteleket. Hárommillió koldus országává, hárommillió dolgozó szegény országává lettünk, mert ezeknek az embereknek a nagy része keményen dolgozik, de a minimális, szükséges kiadásokat sem engedheti meg a fizetéséből. Hozzátette: a magyar vagyon egyharmada a felső egy százalék kezében van, ilyen országot hoztak létre 16 éves kormányzással.
Arató Gergely kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében nem beszélt a devizahitelesek helyzetéről, a Szőlő utcáról, és arról sem, hogy a vegyes indexálás megszüntetésével 65 százalék nyugdíjemelést vettek el az idősektől úgy, hogy ennek a hatodát sem adják vissza a 13. és a 14. havi nyugdíjjal.
