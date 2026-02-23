Életének 48. évében elhunyt Perger István, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője – közölte hétfőn Facebook-oldalán az Európai Bizottság magyarországi képviselete.

„Kollégánk és barátunk pótolhatatlan űrt hagy szakmai és személyes életünkben egyaránt” – írták.

Életútját felelevenítve közölték: a nemzetközi kapcsolatok és a közgazdaságtan területén szerzett mesterdiplomáját jogi tanulmányokkal egészítette ki. Pályáját újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben csatlakozott az Európai Parlament sajtószolgálatához. Magyarország 2011-es európai uniós elnöksége idején a Külügyminisztériumban szolgált. Perger István 2012-ben a bizottság budapesti képviseletén kommunikációs vezetői megbízatást kapott, majd 2021 és 2023 között a bizottság brüsszeli központjában kamatoztatta szakértelmét. Ezt követően tért vissza Budapestre, mint a képviselet helyettes vezetője, valamint a politikai és gazdasági csoport vezetője.

Az Európai Bizottság magyarországi képviselete őszinte részvétét fejezi ki Perger István családjának, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Emléke és szellemisége tovább él bennünk, és inspirációként szolgál számunkra a jövőben is

– tették hozzá.

Perger István 48 éves volt.

Kiemelt kép: Perger István, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője (Fotó: Facebook)