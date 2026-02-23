Csapás a drogkartellre: kinek a dollármilliói égnek a mexikói tűzben?

Teljes anarchiába süllyedt Mexikó azt követően, hogy – amerikai hírszerzési támogatással – a mexikói hadsereg végzett a hírhedt CJNG-drogkartell „El Mencho” néven ismert vezetőjével. Az Amerikában terrorszervezetté nyilvánított kartell és más drogbárók szállítják az amerikai hatóságok szerint a legtöbb fentanilt, kokaint, heroint és metamfetamint az Egyesült Államokba. Korábban Soros György érdekeltségei támadták és elbukottnak nevezték a latin-amerikai drogbandák elleni fellépést. A nemzetközi baloldallal jó kapcsolatokat ápoló Claudia Sheinbaum elnök szerint Mexikóban béke van.

Gyújtogatással és országos anarchia kirobbantásával válaszoltak az érintett drogbanda tagjai és a szervezett bűnözői csoportok arra, hogy a mexikói hadsereg végzett Nemesio Rubén Oseguera Cervantesszel, a hírhedt Jalisco Nueva Generación-kartell „El Mencho” ragadványnéven is ismert vezetőjével vasárnap egy művelet során. A gengszterek autókat foglaltak le és gyújtottak fel az ország számos pontján a fizetőkapuk közelében és az autópályákon, üzleteket romboltak le, és fegyveresek ostromolták az utcákat.

BREAKING: Fires rage in the streets of Puerta Vallarta, Mexico as cartels burn cars in the city. Just kidding this is Gavin Newsom’s California last summer pic.twitter.com/cm2Oa98GEa — TaraBull (@TaraBull) February 23, 2026

„Háború tört ki az utcákon”

Ezek a rémisztő jelenetek 2026. február 22-én, vasárnap bontakoztak ki Mexikó több régiójában, elsősorban Jalisco állam nyugati részén. Több mexikói szövetségi állam kormányzója arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és tegyenek szélsőséges óvintézkedéseket az erőszak kitörése után.

Több Puerto Vallartában nyaraló amerikai turista is elmondta a Fox News Digitalnek, hogy

váratlanul egy erőszakos kartell megtorlási akcióinak kellős közepén találták magukat.

A légitársaságok törölték a járatokat, és a hatóságok mindenkit helyben maradásra szólítottak fel. A polgárháborús helyszíneken rekedt turisták arról számoltak be, hogy autók gyulladtak ki, a feltételezett kartelltagok pedig blokkolták a főutakat. A boltokat azonnal kifosztották. Egyes szemtanúk szerint a népszerű üdülőváros egyes részein valóságos „háború tört ki az utcákon”.

„Jelenleg biztonsági műveletek folynak Jalisco államban (különösen Guadalajarában, Puerto Vallartában és Tapalpában). Fegyveres összecsapásokról, útzárakról érkeztek jelentések. A francia állampolgárokat, akár az államban laknak, akár látogatók, arra kérjük, hogy a lehető legnagyobb óvatosságot tanúsítsanak, és a műveletek időtartama alatt maradjanak elkülönülve” – tanácsolta a francia külügyminisztérium weboldalán.

President Trump numerous times had asked Claudia Sheinbaum to allow the U.S. to help eliminate the Mexican cartels in Mexico. She refused because she is owned by the cartels. Now the cartels are attacking civilians and the whole city of Guadalajara. pic.twitter.com/ZPnpm3QIqv — J (@JayTC53) February 22, 2026

Ezenkívül Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes és Tamaulipas államokból is jelentettek incidenseket.

Guatemala vasárnap bejelentette, hogy készültségbe helyezte biztonsági erőit, és megerősítette a mexikói határának felügyeletét, amelyet a hadsereg által megölt kartellvezető halálát követően erőszakhullám sújtott.

A közösségi médiában közzétett videók tucatnyi tüzeket mutatnak Puerto Vallartában, a Jalisco partján fekvő, az amerikai turisták körében népszerű üdülővárosban, ahol a legtöbb repülőjáratot is törölték. Hétfőn kilenc mexikói szövetségi állam döntött úgy, hogy bezárja az iskolákat, Jalisco kormányzója pedig aktiválta a vörös riasztást, amely a legmagasabb szintű biztonsági intézkedés ebben a 8,8 millió lakosú államban.

Sheinbaum: Mexikóban béke van, és nyugalom

Ebben a helyzetben tragikomikusan hatott hétfő délután Claudia Sheinbaum mexikói elnök nyilatkozata, aki

megdicsérte a fegyveres erőket, és azt mondta, hogy „az országban most béke és nyugalom uralkodik”.

Az országot 2024 októbere óta vezető, a nemzetközi baloldal feltétlen bizalmát élvező államfő szerint a húsz államban található több mint 250 útzár közül egy sem maradt meg. Az elnök azt is kijelentette: hamisak azok a hírek, miszerint a drogkartell tagjai elfoglalták a guadalajarai repülőteret.

Kiégett autóbusz, amelyet feltételezhetően a drogbandák tagjai gyújtottak fel a mexikói Acapulco üdülővárosban a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG)-kartell vezetője, az „El Mencho” néven ismert Nemesio Rubén Oseguera Cervantes elfogását követően 2026. február 22-én (Fotó: MTI/EPA-EFE/David Guzmán)

Maduro „rajongója”

Mexikónak nincs bizonyítéka arra, hogy Venezuela elnöke, Maduro kapcsolatban állna a drogkartellel – hajtogatta Sheinbaum korábban, Maduro amerikai akcióval történő elfogása és őrizetbe vétele előtt.

A baloldali Sheinbaum elnök asszony ebben az időszakban azt is

tagadta, hogy kormányának bármilyen bizonyítéka lenne arra, hogy a venezuelai vezető, Nicolás Maduro kapcsolatban állna a Sinaloa-kartellel, egy mexikói székhelyű bűnszervezettel.

A Maduro elfogásával végződő amerikai rajtaütés után Sheinbaum nyilatkozatot adott ki: „A mexikói kormány határozottan elítéli és elutasítja az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői által egyoldalúan végrehajtott katonai akciókat.” A mexikói szenátus többsége elítélte „a Venezuelai Bolivári Köztársaság területén végrehajtott katonai beavatkozást”.

Mexikó nem működik együtt

A drogkartellek elleni újabb fellépés, a mexikói genszterfőnök semlegesítésével végződő vasárnapi akció után Christopher Landau, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese és volt mexikói nagykövete a kábítószer-kereskedő halálát „Mexikó, az Egyesült Államok, Latin-Amerika és az egész világ nagy győzelmének” nevezte.

Karoline Leavitt, a Trump-kormány szóvivője megerősítette az amerikaiak részvételét a mexikói drogbáró halálában, az X közösségimédia-platformon kijelentve, hogy „az Egyesült Államok hírszerzési támogatást nyújtott a mexikói kormánynak egy olyan műveletben való részvételhez, (…) amelynek során Nemesio – El Mencho – Oseguerát likvidálták”.

Donald Trump amerikai elnök a maga részéről prioritásként kezelte a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet, és többször is felszólította Claudia Sheinbaum mexikói elnököt, hogy engedje be az amerikai erőket Mexikóba a kartellek elleni küzdelem érdekében.

Ezt a javaslatot a közép-amerikai ország elnöke eddig kategorikusan elutasította.

Drónokkal rendelkeztek, helikoptert lőttek le

A félelmetes Jalisco Nueva Generación (CJNG) alapítója, „El Mencho” a féktelen erőszak alkalmazásával Mexikó leghatalmasabb kartelljévé tette a droggal kereskedő gengszterbandát, és nem habozott nyíltan szembeszállni a kormánnyal. Oseguera 2009 körül alapította a CJNG-t, miután feltörekvőben volt a mexikói alvilágban. A michoacáni volt rendőrtiszt korábban három évet töltött egy amerikai börtönben heroinkereskedelem vádjával az 1990-es években.

How mad are liberals going to be when they find out Mexico killed El Mencho? They love the Mexican cartels so much they fight our own government when we try to remove them pic.twitter.com/7rFibE6Spb — Ƒʉͫcͧкͭιͪηͣ 𝔟к (@__bee_kay__) February 22, 2026



Vezetése alatt a CJNG Mexikó leggyorsabban növekvő és legagresszívabb kartelljévé vált, amelynek tagjai

kokaint, metamfetamint és fentanilt csempésznek az Egyesült Államokba,

miközben a bűnszervezet üzemanyaglopásra, zsarolásra, embercsempészetre és pénzügyi bűncselekményekre is kiterjesztette tevékenységét. A csoport azzal szerzett hírnevet, hogy 2015-ben lelőtt egy katonai helikoptert. Akciói során a bűnszervezet úttörő szerepet játszott a drónok és az úgynevezett „improvizált robbanószerkezetek” alkalmazásában.

A nagyfőnök

El Menchót tartották az utolsó szabadlábon lévő nagyfőnöknek, mióta a Sinaloa-kartell alapítóit, Joaquín Guzmánt, becenevén El Chapót, és Ismael „Mayo” Zambadát 2024-ben letartóztatták és bebörtönözték az Egyesült Államokban. A mexikói drogbárók az amerikai hatóságok elsődleges célpontjaivá váltak, és azzal vádolták őket, hogy a legnagyobb fentanil-, kokain-, heroin- és metamfetamin-szállítók az Egyesült Államokba.

A CJNG-t

az Egyesült Államok 2025-ben terrorszervezetnek nyilvánította. El Mencho azóta a mexikói és amerikai hatóságok legkeresettebb drogbárójává vált.

A hatóságok akár 15 millió dolláros jutalmat is ígértek elfogásáért.

5/ Mexico’s cartel problem is immense. – 1,500+ murdered just in Sinaloa this year

– 2,000+ missing or kidnapped

– Former security chief in Tabasco now a fugitive, accused of running a cartel himself

– Governors accused of complicity onstage with the president pic.twitter.com/0TYgOCKS49 — Rod D. Martin (@RodDMartin) August 4, 2025

Százezer embert tüntettek el

A CJNG, azon túl, hogy 2025 óta terrorszervezetként tartják számon, az Egyesült Államok külügyminisztériuma szerint az egyik legerőszakosabb szervezet Mexikóban, amit „szinte egész Mexikóban jelen lévő transznacionális szervezetként” írnak le.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a kartell zsarolással, emberkereskedelemmel, olaj- és ásványkincslopással, valamint fegyverkereskedelemmel is foglalkozik. A CJNG évekig nem tudta felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal közös határt ellenőrző kartellekkel. José Reveles kábítószerkereskedelem-szakértő szerint a mexikói kartell végül más piacok felé fordult, különösen „Európába, Ázsiába, Afrikába és még Ausztráliába is, amelyeket a mexikóiak kevésbé vitattak, és ahol a kábítószerek ára magasabb” – magyarázta az AFP-nek.

A kartellek felelősek az erőszakért, amely 2006 óta

450 ezer ember halálát és 100 ezer ember eltűnését okozta a hivatalos adatok szerint.

A Transznacionális Szervezett Bűnözés Elleni Globális Kezdeményezés (GI-TOC) jelentése szerint 2022-ben Mexikó a világ negyedik bűnözéstől leginkább sújtott országa volt. Az országban átlagosan 17,5 gyilkosságot prognosztizáltak 100 ezer lakosra vetítve 2025-re.

Bideni aranykor, Soros ügyészei

Taylor Greene, Georgia képviselője 2023 áprilisában egy podcastban azt mondta: „Mivel Joe Biden alatt a mexikói bűnözői kartellek több tízmilliárd dolláros emberkereskedelmet és kábítószer-kereskedelmet folytatnak, ez egy olyan sikeripar, egy olyan bűnözői siker, amilyet még soha nem láttunk a világtörténelemben.”

Tucker Carlssonnak nyilatkozva pedig 2025 elején Ken Paxton texasi főügyész úgy fogalmazott:

„Mintha Mexikó teljesen korrupt lenne a kartellpénzek miatt.

Politikusok, bírák, újságírók, mindannyian a fizetési listán vannak. Ez más latin-amerikai országokban is megfigyelhető.”

En agosto pasado, algunos medios de México y del mundo, publicaron la noticia de que „la @OpenSociety de George Soros respaldaba la trayectoria de @Claudiashein. Información muy importante sin duda, muy reveladora, no apta para fanáticos sectarios de cualquier facción del… pic.twitter.com/gkmAB15vzq — Rubén Luengas (@rubengluengas) October 6, 2024



Azt is hozzátette:

a Mexikóval határos Texasban számos „Soros-ügyész” működik.

Arra a kérdésre, hogy ezek ügyészek haboznak-e a drogkartellek ellen kampányolni, a főügyész kijelentette: „Általában nem üldözik (ezeket) a bűnügyeket. Politikai bűncselekményeket követnek el, hiszen nem indítanak büntetőeljárást.”

A 2010-es években a Soros által támogatott Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) nemzetközi kivizsgálást követelt a mexikói „emberiség elleni bűncselekmények” ügyében: ezzel a váddal támadták a a drogbandák ellen fellépő kormányerőket.

Közvetlenül ezelőtt, 2009-ben a latin-amerikai kábítószer- és demokráciabizottság (LACDD) vezetői – egy Soros György által finanszírozott és támogatott szervezet –nyilatkozatot tett közzé, amelyben a marihuána személyes fogyasztásra való legalizálását – csak kezdetnek – és

az „elbukott”, amerikai támogatással folytatott drogháború befejezését követelték.

A szervezet már ekkor arra ösztönözte a latin-amerikai kormányokat, hogy gyakoroljanak nyomást az Egyesült Államokra, hogy hajtson végre „drasztikus politikai váltást” a droglegalizálás irányában.

Kiemelt kép: Légi felvétel a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG)-kartell vezetője, az „El Mencho” néven ismert Nemesio Rubén Oseguera Cervantes elfogását követő erőszakos zavargásokról a mexikói Puerto Vallartában 2026. február 22-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/STR)