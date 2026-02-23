Brüsszel megint üzent: Magyarország tartsa tiszteletben az Ukrajnának szánt 90 milliárdos kölcsönt!

Brüsszel egyértelművé tette, hogy a Barátság vezetéket ért dróntámadás okozta károkért Oroszország felelős, az ellátásbiztonság a legfőbb prioritás, a helyreállítás ütemezése pedig az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik – írta a Portfolio.hu. Az Európai Bizottság (EB) hétfői sajtótájékoztatóját követően, amelyen központi téma volt a kőolajtranzit ügye.

A portál tudósítása szerint az EB jelezte: a tagállamok vállalásait – beleértve az Ukrajnának szánt hitelcsomagot – tiszteletben kell tartani, ellenkező esetben az az EU lojális együttműködésről szóló alapelvének sérülését jelentené. Utóbbival világosan üzentek a magyar kormánynak, amely a 90 milliárdos segélyhitel megvétózásával fenyegetett – fűzték hozzá.

A lap felidézte, hogy a múlt hónap végén egy orosz dróntámadás következtében leállt a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték működése, amely kulcsszerepet játszik a térség kőolajellátásában.

A kiesés nyomán Budapest és Pozsony felvetette: az Adria-vezetéken keresztül, tengeri úton érkező orosz olaj importját is lehetővé kellene tenni, ezt azonban Horvátország egyelőre elutasítja. A két kormány közben már a villamosenergia- és gázszállítás korlátozásának lehetőségét is kilátásba helyezte Ukrajna irányába, ami a háború sújtotta ország téli ellátásbiztonsága szempontjából különösen érzékeny kérdés.

Az Európai Bizottság rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot a Barátság kőolajvezeték leállása miatt már a múlt héten, miután a vita eszkalálódása nyomán Magyarország és Szlovákia felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat, és a csoport e hét szerdai ülésén is ez lesz a téma – írta a portál.

A Portfolio.hu arra is kitért, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, a Facebook-oldalán közzétett videóban az energiabiztonsági tanács ülése után azt közölte:

Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ellátásbiztonsági veszély nincs, ugyanakkor ellenlépésekről döntöttek.

A miniszterelnök szerint Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot okozva. Ennek nyomán addig nem indítja újra a dízelszállítást Ukrajnába mindaddig, amíg az olajszállítás nem áll helyre, és az energiaellátás terén is „óvatosan” jár el azokban a kérdésekben, ahol Ukrajna Magyarországtól függ – írták.

