Bombaciklon tarolta le az Egyesült Államokat, ellehetetlenítette a mindennapi életet a havazás

Fél métert meghaladó havat és hurrikánerejű szelet hozott az Egyesült Államok északkeleti partvidékére a vasárnap érkezett téli ciklon.

New York városában hétfőn leállították a járműközlekedést, a közösségi közlekedés is akadozott, és mindenkit arra kértek, ne hagyja el otthonát a vasárnap éjszaka lehullott nagy mennyiségű hó gyors eltakarítása érdekében.

A nagyváros parkjában, a Central Parkban 40 centiméter havat mértek, ami alig fél nap alatt hullott.

A New Yorkkal szomszédos New Jersey-i Newarkban 55 centiméteres hóréteg alakult ki. A New Jersey-ből New Yorkba tartó elővárosi vasutat szintén le kellett állítani a nagy hó miatt. Az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, és a hivatalok egy része sem nyitott ki. A ciklon egyes helyeken 60 centimétert meghaladó havat szállított a térségbe, elsősorban a Boston és Philadelphia közötti partvidékre, hivatalosan is hurrikánerejű, azaz óránként 110 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel. Hétfőn reggel a keleti part északkeleti államaiban több százezer embernél nem volt áram. Massachusetts államban csaknem 200 ezer háztartás maradt ellátás nélkül, míg New Jersey-ben is több mint 100 ezer fogyasztónál nincs szolgáltatás.

A szövetségi légügyi hivatal több regionális repülőtér működését leállította.

New York nagy nemzetközi repülőterein a járatok többségét törölték, és gyakorlatilag megbénult Boston és Philadelphia légi közlekedése is. Hétfőn összesen csaknem 5500 légi járatot töröltek, elsősorban a vihar által érintett térségben, miután vasárnap mintegy 3500 járat nem indult el. Meteorológusok „bombaciklonként” írták le a rendkívüli időjárást okozó meteorológiai jelenséget, ami nagy mértékű légnyomáscsökkenéssel hurrikánszerű módon csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére.

