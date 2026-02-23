Bluestól a kelta punkig – Az utolsó bemutatkozó adásra hangolnak A Dal 2026 fellépői

A könnyűzenei stílusok kavalkádja várja A Dal 2026 harmadik bemutatkozójának nézőit: blues, pop, rock, metal és punk zenék mérkőznek meg egymással. Magyarország egyetlen dalversenye az első körös megmérettetés utolsó adásával jelentkezik szombat este a Dunán és a Petőfi Rádióban. A második élő show-ban holtverseny alakult ki az első helyen az ítészek értékelése alapján, de a közönség a szombati adás elejéig szavazhat kedvencére.

Új előadók és visszatérő fellépők legújabb magyar dalaival zárul A Dal 2026 első fordulója. A szombati adásban ismét színpadra lép BariLaci, a Talán című szerelmes szerzeményével, amelynek szövegírója, hangszerelője és dalszerzője is egyben. Bihal Roland új oldalát mutatja meg a dalversenyben, a Köszönd Magadnak hangszerelését az előző évad népzenei átdolgozása ihlette. Borostyán a belső vívódásról szóló blues balladával, a Nem várok tovább című produkcióval lép fel. 24 ország után megérkezik A Dal színpadára a kelta-punk ritmusokat játszó FIRKIN zenekar a Csak annyit mondanékkal. Gábor Márkó a modern, lendületes pop-rock stílusú Fel kéne nőnivel segít kiszakadni a hétköznapokból. A felvidéki gyökerű Kingfishers a metal elemekkel színesített pop-rock Szórakoznit hozza a versenybe. A mély üzenetet hordozó pop ballada, az Ő Mondja Ki Nádas Barbi előadásában hangzik el. Novák Évi zene- és dalszerzőként mutatkozik be az élő show-ban a Nem tartozom senkinekkel. Re Va Dame Veled Álmodtam produkciója megfejtést ad arra, hogyan lehet egy rossz álmot jókedvűen elengedni. Zabos Regina és Káté második közös dalukat is a műsorban mérettetik meg, a Mást ölelj előzménytörténetével, a pörgős Rád vártammal igyekeznek lenyűgözni az ítészeket és a nézőket.

A harmadik, és egyben utolsó bemutatkozó adásban Pásztor Anna, az Anna and the Barbies zenekar énekes-dalszerzője, az Azt beszélik című talk-show állandó résztvevője mellett a Bartók Rádió Zenei Díjas Fekete-Kovács Kornél jazz-zenész, trombitaművész, a Modern Art Orchestra vezetője, valamint a Petőfi Zenei Díjas Madarász Gábor „Madi” támogatja az előadókat a közönség soraiban. Kezeik közt formálódnak majd a harmadik elődöntő átdolgozott produkciói, átadva az adott stílus életérzését és a hozzá szervesen kapcsolódó színpadi megjelenést. Az adás végén kiderül, hogy a zsűri döntése alapján, mely produkciók milyen műfajban térhetnek vissza.

Az előző adásban két dal osztozott a zsűripontjai alapján az első helyezésen, a szuzi dorimoczitól és A Ligetben a Vintage Dollstól. Mindkét produkció 39 ponttal végzett, DopeMan dala, a MINDIG (TigrisésSárkány) mindössze 1 ponttal maradt le. Kökény Dani a Sose feledd! című szerzeményével állt színpadra és a dobogó harmadik fokára. Már megkezdődött a felkészülés a második elődöntőre, amelyben a mesterek, Urbán Orsi, Alapi István és Németh Gábor „Némo” több műfaj és produkció áthangszerelésében működnek közre és nyújtanak szakmai segítséget a fellépőknek.

A közönség a szombati adás elejéig, azaz egész héten szavazhat SMS-ben a kedvenc dal kódjával, egy telefonszámról összesen 50 üzenet küldhető. A versenydalok automatikusan az elődöntőig menetelnek, így a tét a döntőbe jutás. A közönség nagyban befolyásolhatja a finálé mezőnyének alakulását.

A friss hírekért és a kulisszákat bemutató riporter, Szirota Jennifer extra tartalmaiért érdemes követni A Dal 2026 hivatalos közösségi oldalait. Az adal.hu-n meghallgathatók a mezőny versenydalai, amelyekből az utolsó tíz mutatkozik be a Duna és a Petőfi Rádió élő adásában szombat este.

A Dal 2026 – harmadik bemutatkozó adás szombaton 19:35-kor a Dunán és a Petőfi Rádióban.

