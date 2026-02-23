A külügyi főképviselő szerint nem jutnak megállapodásra a 20. szankciós csomagról az uniós országok

„Az ukrajnai háború negyedik évfordulójához közeledve, az Európai Unió továbbra is nyomást akar gyakorolni Oroszországra, és a 20. szankciós csomag elfogadását sürgeti, azonban az EU-tagállamok várhatóan nem jutnak megállapodásra a mai tanácskozáson” – jelentette ki Kaja Kallas hétfőn Brüsszelben.

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve elmondta, hogy az EU folytatja az erőfeszítéseket a csomag elfogadása érdekében, és a tagállamokkal közösen próbálja meggyőzni azokat az országokat, amelyek jelenleg blokkolják a döntést.

„Magyarország részéről nagyon határozott nyilatkozatokat hallottunk, sajnos nem igazán látom annak esélyét, hogy a mai napon változtatnának az általuk képviselt állásponton”

– jelentette ki.

Kaja Kallas kiemelte: a béketárgyalásokkal kapcsolatban eddig elsősorban Ukrajnára nehezedett nyomás, azonban egyértelmű, hogy mivel Oroszország az agresszor, a valódi engedményeket az orosz félnek kell tennie.

„Ha sokat kérünk, keveset kapunk. Ha keveset kérünk, semmit sem kapunk. Ha pedig semmit sem kérünk, még fizetnünk is kell”

– fogalmazott.

Az uniós diplomácia vezetője szerint a tartós békéhez elengedhetetlen, hogy Moszkva konkrét politikai engedményeket tegyen. Ugyanakkor pesszimistán nyilatkozott a közeljövő kilátásairól, mondván: az orosz tárgyalók nem mutatnak komoly szándékot politikai kérdések megvitatására, így a következő hetekben, hónapokban nem várható érdemi előrelépés. Kallas arról is beszélt, hogy napirenden van a 90 milliárd eurós hitel további előmozdítása, amely Ukrajna támogatását szolgálná.

Johann Wadephul német külügyminiszter a tanácskozásra érkezve kijelentette: a külügyminiszterek arra fogják kérni Magyarországot, hogy gondolja újra az Oroszország elleni következő uniós szankciócsomag blokkolásáról hozott álláspontját.

Hangsúlyozta: nem tartja helyesnek, hogy Magyarország „elárulja saját szabadságküzdelmét és az európai szuverenitás ügyét”.

A német diplomácia vezetője a háborúval kapcsolatban kijelentette: jelenleg nem lát valódi készséget az orosz fél részéről érdemi kompromisszumra. Mint mondta, Európának készen kell állnia a tárgyalásokra, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kész erre, ugyanakkor Oroszországnak kell bizonyítania, hogy hajlandó lényegi engedményeket tenni Ukrajnának. Wadephul hozzátette: amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök kész a tárgyalásokra, az az ukrán elnökkel való egyeztetés útján történhet, de Európa álláspontja egyértelmű, Ukrajna mellett áll.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter megdöbbentőnek nevezte a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos magatartását. Úgy fogalmazott: alapvetően sokkolónak tartja, hogy miközben Ukrajna az orosz hadsereg túlerejével szemben védekezik, Magyarország nem tanúsít nagyobb szolidaritást. Emlékeztetett arra, hogy Budapestet a XX. században kétszer is megszállták, köztük egyszer a Vörös Hadsereg.

„Azt vártam volna, hogy Magyarország részéről jóval erősebb szolidaritás mutatkozik Ukrajna iránt”

– mondta.

A lengyel külügyminiszter szerint ehelyett

„az állami propaganda és a kormány által ellenőrzött magánmédia segítségével a kormánypárt ellenséges légkört teremtett az agresszió áldozatával szemben, és ezt a hangulatot most a parlamenti választási kampányban igyekszik kihasználni”.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Magyarország blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását az ukrán olajszállítások újraindulásáig – ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Budapesten, amikor beszámolt az Energiabiztonsági Tanács üléséről a Facebookon. A tárcavezető felidézte: az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.

„Ez egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezer forintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon. közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten”

– mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette: mi azonban kivédtük az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van.

„Döntést hoztunk a héten arról, hogy leállítjuk a dízel üzemanyag szállítást Ukrajnába, ami az ukrán importnak mintegy 10 százalékát jelentette, és döntöttünk arról, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának.”

„Világossá tettük azt is, hogy mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, addig az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket mind blokkoljuk” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)