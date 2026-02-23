A klinikai halálból tért vissza örökbefogadó apja – ’56-ban dőlt el Müller Péter Sziámi sorsa

Az 1956-os forradalom meghatározó gyermekkori emlékeiről és örökbefogadásának drámai történetéről mesélt az M5-ön látható, Húrokon írt történelem című múltidéző műsor vendégeként Müller Péter Sziámi. A Kossuth-díjas alkotó felidézte, miként vált számára már ötévesen mindennapi tapasztalattá a háborús valóság, és hogyan lett édesapja az a férfi, aki a golyózáporon át indulva is az életet választotta – édesanyjáért és érte.

A Kossuth-díjas költő, dalszerző, énekes és filmrendező az M5-ön látható, Húrokon írt történelem című műsor vendégeként úgy fogalmazott, soha nem a művészettel elérhető anyagi siker motiválta, hanem az alkotás elementáris öröme és az, hogy gondolatait, dalait megoszthassa másokkal.

Gyermekkorára visszaemlékezve megosztotta, meghatározó élményeit az 1956-os forradalom árnyékolta be. Bár mindössze ötéves volt, élénken élnek benne az emlékek: belvárosi lakásukat szovjet katonák szállták meg, a fürdőkád gránátokkal volt tele, és játék gyanánt géppisztoly tárazására tanították. „Nem az önfeledt gyerekkor ideje volt” – idézte fel a korszak abszurditását.

Elmesélte annak megrázó történetét is, hogyan fogadta örökbe őt Müller Péter, Kossuth- és József Attila-díjas író, dramaturg. „Hat évvel fiatalabb volt az édesanyámnál, aki ezért nem vette őt komolyan. Papa viszont őrülten szerelmes volt belé. Zuglóban lakott akkor, fogott két vekni kenyeret és a legnagyobb lövöldözésben gyalog elindult, hogy nekünk legyen mit enni. Majdnem eljutott hozzánk a belvárosba, de egy sarokra tőlünk lelőtték egy orosz tankból. Visszahozták őt a klinikai halál állapotából” – mondta a művész.

Édesanyjáról szeretettel és tisztelettel beszélt: vonzó és vidám asszonyként írta le, aki a válása után kikérte fia véleményét lehetséges párkapcsolatairól. „Rengetegen udvaroltak neki. Édesanyám becsületére legyen mondva, mindig megkérdezte tőlem, hogy akarnám-e, hogy az illető legyen az apukám. (…) Amikor a papát a lövöldözés után megláttam a kórházban tetőtől talpig gipszben, abban reménykedtem, hogy egymás nyakába borulnak majd, és akkor ő lesz majd az apukám. Mama ehelyett ráripakodott, hogy egy őrült, amiért elindult hozzánk gyalog a golyózáporban. Több mint öt évig nem is találkoztak ezután” – emlékezett vissza Müller Péter Sziámi.

Az interjúban elmondta, tízéves korában másfél évre intézetbe került – ezt az időszakot különösen nehéznek nevezte. Bevallotta, hogy egyszer táblakrétát evett, hogy belázasodjon, és a gyengélkedőn értesült róla: édesanyja férjhez ment Müller Péterhez, így végre hazatérhet. A család újraegyesülése életének egyik fontos fordulópontja lett.

A műsorban pályájának alakulásáról is beszélt: a magyar underground zenei élet meghatározó korszakairól, emlékezetes koncertjeiről, alkotótársairól, valamint arról a társadalmi felelősségről, amelyet művészként mindig is fontosnak érzett.

Fotó: MTVA