Videó: Hihetetlen kapushibának köszönhetően 80 méteres gólt lőtt a védő egy tisztázásból

Egy tisztázásnak szánt hatalmas felszabadításból 80 méteres gól született a Wellington Phoenix–Auckland FC rangadón.

A Wellington Phoenix és az Auckland FC új-zélandi derbije az A-League 18. fordulójában a 23. percig gól nélküli döntetlennel állt. Ekkor a Wellington vezetett egy támadást, amit Josh Girdwood-Reich, az Auckland védője próbált felszabadítani a saját tizenhatosa előtt.

Ám akkorát rúgott a labdába, hogy az 80 métert szállt a levegőben.

A labda az ellenfél tizenhatosa előtt esett volna le, de Josh Oluwayemi, a Phoenix nigériai kapusa kirohant, hogy tisztázza, ám elszámította az ívet. Megpróbálta fejjel kifejelni a játékszert, de már késő volt: a labda átcsorgott felette, és egy pattanás után a hálóban kötött ki.

A gól után a Wellington összeomlott: a szünetig további három gólt kaptak, így 0–4-es hátránnyal vonultak az öltözőbe, ahol edzőjük, Giancarlo Italiano lecserélte a kapust. Ő már csak egyszer kapitulált, így alakult ki a 0–5-ös végeredmény.

A vereség annyira megviselte Italianót, hogy azonnal lemondott posztjáró.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com.