Vasárnap változékony, csapadékos idő érkezik: nyugat felől záródik a felhőzet, többfelé eső várható

A Tiszántúlon is csökken a felhőzet, délelőtt még sokfelé kisüt a nap, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon ködfoltok is lesznek.

A ködfoltok lassan megszűnnek, és már reggeltől nyugat felől egyre nagyobb területen ismét felhősödés kezdődik, késő délutánra mindenhol záródik a felhőtakaró – közölte a HungaroMet. Nyugat felől egyre többfelé várható eső, reggel a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg ónos eső is kialakulhat. (Forrás: HungaroMet) A délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, késő este 2, 8 fok valószínű. (Forrás: HungaroMet) Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2026.02.22. vasárnap éjfélig Ma a reggeli órákban a nyugati tájakon átmeneti jelleggel gyenge ónos esőre lehet számítani (néhány tized mm, esetleg kis körzetekben ~1 mm közelében). (Forrás: HungaroMet) Reggel főként az Északi-középhegység térségében, illetve nyugaton, délnyugaton foltokban sűrű köd előfordulhat zúzmara-lerakódás, esetleg ónos szitálás kíséretében. (Forrás: HungaroMet) Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki gyenge ónos eső miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére. Kapcsolódó tartalom Egyméteres hótorlaszokat okozott, fákat döntött ki a hóvihar Románia délkeleti részén A Fekete-tengeri kikötőket is lezárták a viharos időjárás miatt, a vonatközlekedés pedig „télies körülmények között zajlik”. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)