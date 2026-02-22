Vasárnap változékony, csapadékos idő érkezik: nyugat felől záródik a felhőzet, többfelé eső várható

A ködfoltok lassan megszűnnek, és már reggeltől nyugat felől egyre nagyobb területen ismét felhősödés kezdődik, késő délutánra mindenhol záródik a felhőtakaró – közölte a HungaroMet.
Nyugat felől egyre többfelé várható eső, reggel a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg ónos eső is kialakulhat.
(Forrás: HungaroMet)
A délnyugati szél időnként megélénkül.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, késő este 2, 8 fok valószínű.
(Forrás: HungaroMet)
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2026.02.22. vasárnap éjfélig
Ma a reggeli órákban a nyugati tájakon átmeneti jelleggel gyenge ónos esőre lehet számítani (néhány tized mm, esetleg kis körzetekben ~1 mm közelében).
(Forrás: HungaroMet)
Reggel főként az Északi-középhegység térségében, illetve nyugaton, délnyugaton foltokban sűrű köd előfordulhat zúzmara-lerakódás, esetleg ónos szitálás kíséretében.
(Forrás: HungaroMet)
Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki gyenge ónos eső miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)