Ukrajnában kielemezték: keddre, az orosz támadás évfordulójára időzítette a 90 milliárdos hitel jóváhagyását Brüsszel, a magyar vétó keresztülhúzza a számításaikat

Az Európai Unió napokon belül jóváhagyta volna az Ukrajnának adott 90 milliárd eurós hitelt. Ennek tehet keresztbe az a magyar vétó, amelyet a Barátság vezetéken történő olajszállítások leállítása miatt jelentette be a magyar kormány – írta az ukrán sajtó.

A zn.ua portál cikke szerint a Jevropejszka Pravda – brüsszeli források segítségével – kielemezte a helyzetet. Mint írták, a hitelprogram elindításához három külön jogszabályt, illetve jogszabály-módosítást kellene elfogadni:

az Ukrajna számára 2026-ra és 2027-re nyújtandó támogatási hitel létrehozása;

az EU Ukrajna-programjának módosításai,

és az EU 2021–2027-es évekre szóló költségvetésének módosításai.

Ezeket a dokumentumokat az Európai Parlament már jóváhagyta, és az Európai Unió Tanácsában is a jóváhagyási eljárás utolsó szakaszában vannak.

Eredetileg az összes dokumentum végleges jóváhagyását február 24-re – Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulójára – tervezték. Ennek azonban keresztbe tehet a magyar kormány által pénteken bejelentett vétó.

Mint az ukrán lap írta: az első két dokumentumot minősített többséggel is jóvá lehet hagyni, de a hétéves költségvetés módosításaihoz az összes EU-tagállam egyhangú támogatása szükséges, ezt akadályozhaztja meg a kormány.

Elhalasztják a döntést

A Deutsche Welle szerint az Európai Tanács elhalasztotta a szavazást a kérdésben – számolt be a Világgazdaság. A gazdasági portál kiemelte:

a szavazást a magyar álláspontra tekintettel halasztották

A hitel célja az, hogy fedezzék Ukrajna legsürgetőbb pénzügyi szükségleteit 2027 végéig, és lehetővé tegyék az ország számára, hogy továbbra is megvédje magát Oroszországgal szemben. A teljes összegből 60 milliárd eurót különítettek el védelemre. A kifizetéséhez még szükség van a nemzeti miniszterekből, illetve kormányfőkből álló Európai Tanács végső jóváhagyására, amelyet korábban már csak formalitásnak tekintettek – emlékeztetett a vg.hu.

