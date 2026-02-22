VIDEÓ – utcára vonultak az egyetemi hallgatók Iránban, miközben nő az amerikai katonai nyomás

Iráni egyetemisták kormányellenes jelszavakat skandáltak és összecsaptak ellentüntetőkkel szombaton, ami ismét jelzi a teheráni vallási vezetéssel szembeni elégedetlenséget. A demonstrációkkal egyidőben az Egyesült Államok fokozta katonai jelenlétét a térségben, hogy nyomást gyakoroljon Iránra az atomalku érdekében.

Több egyetemen is megmozdulások zajlottak szombaton, nem sokkal azután, hogy a hatóságok erőszakkal leverték a januári tiltakozási hullámot, amelynek során több ezer ember (vagy egyes becslések szerint akár több tízezer is) életét vesztette.

A diákok eredetileg csendes megemlékezést tartottak az áldozatok emlékére, ám a rendezvény kormányellenes tüntetéssé alakult, ahol olyan jelszavak hangzottak el, mint a „halál a diktátorra”

– közölte a France 24 francia hírportál.

🚨 BREAKING: Massive anti-regime student protests erupted across universities in Iran. At Amir Kabir University, students chanted, “Death to 3 corrupt groups: the Mullahs, the Leftists, and the Mujahedin-e Khalq (MEK),” condemning the groups involved in the 1979 Islamist revolt. pic.twitter.com/REBTNvTdiI — Rayan Amiri (@realRayanAmiri) February 21, 2026

A beszámolók szerint

verekedések is kitörtek a résztvevők között, többen megsérültek.

Sőt, egyes felvételek szerint a renddfentartók rá is lőttek a tiltakozókra.

🚨 BREAKING: Anti-regime student protests broke out across top universities in Tehran, Iran. Students at Iran’s most prestigious technology university, Sharif University of Technology‌ are rallying on campus, chanting “This is the final battle, Pahlavi [@PahlaviReza] will return” pic.twitter.com/pIUTRo8nb2 — Rayan Amiri (@realRayanAmiri) February 21, 2026

Az iráni hatóságok azt állítják, hogy a zavargásokat külföldi erők szították, míg jogvédő szervezetek úgy vélik, a biztonsági erők brutális fellépése súlyosbította a helyzetet.

🚨🇮🇷About an hour ago, protests resumed at universities in Iran. The attached footage comes from the University of Tehran. The world media is not covering this enough. PASS IT ON! pic.twitter.com/DJ6eiIpgcM — Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) February 22, 2026

Nő a feszültség, Amerika mozgósít

A tiltakozások hátterében a romló gazdasági helyzet áll, amely decembertől kezdve váltott ki demonstrációkat Iránban. A megmozdulások később rendszerszintű tiltakozássá szélesedtek, amit a hatalom erőszakkal fojtott el.

Közben az utóbbi időben Egyesült Államok két repülőgép-hordozót és további harci eszközöket vezényelt a Közel-Keletre.

A lépés célja, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra az atomprogramról szóló tárgyalások során. A felek Omán közvetítésével folytatnak egyeztetéseket, miközben Washington katonai akciót is kilátásba helyezett, ha nem születik megállapodás. Irán tagadja, hogy atomfegyver előállítására törekedne, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy joga van az urándúsításhoz békés célokra. Az iráni vezetés jelezte: egy esetleges támadás esetén megvédi magát.

A növekvő feszültség miatt több ország arra kérte állampolgárait, hogy hagyják el Iránt, figyelmeztetve arra, hogy a helyzet gyorsan romolhat.

