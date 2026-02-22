VIDEÓ – utcára vonultak az egyetemi hallgatók Iránban, miközben nő az amerikai katonai nyomás

Több egyetemen is megmozdulások zajlottak szombaton, nem sokkal azután, hogy a hatóságok erőszakkal leverték a januári tiltakozási hullámot, amelynek során több ezer ember (vagy egyes becslések szerint akár több tízezer is) életét vesztette.
A diákok eredetileg csendes megemlékezést tartottak az áldozatok emlékére, ám a rendezvény kormányellenes tüntetéssé alakult, ahol olyan jelszavak hangzottak el, mint a „halál a diktátorra”
– közölte a France 24 francia hírportál.
A beszámolók szerint
verekedések is kitörtek a résztvevők között, többen megsérültek.
Sőt, egyes felvételek szerint a renddfentartók rá is lőttek a tiltakozókra.
Az iráni hatóságok azt állítják, hogy a zavargásokat külföldi erők szították, míg jogvédő szervezetek úgy vélik, a biztonsági erők brutális fellépése súlyosbította a helyzetet.
Nő a feszültség, Amerika mozgósít
A tiltakozások hátterében a romló gazdasági helyzet áll, amely decembertől kezdve váltott ki demonstrációkat Iránban. A megmozdulások később rendszerszintű tiltakozássá szélesedtek, amit a hatalom erőszakkal fojtott el.
Közben az utóbbi időben Egyesült Államok két repülőgép-hordozót és további harci eszközöket vezényelt a Közel-Keletre.
A lépés célja, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra az atomprogramról szóló tárgyalások során. A felek Omán közvetítésével folytatnak egyeztetéseket, miközben Washington katonai akciót is kilátásba helyezett, ha nem születik megállapodás. Irán tagadja, hogy atomfegyver előállítására törekedne, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy joga van az urándúsításhoz békés célokra. Az iráni vezetés jelezte: egy esetleges támadás esetén megvédi magát.
A növekvő feszültség miatt több ország arra kérte állampolgárait, hogy hagyják el Iránt, figyelmeztetve arra, hogy a helyzet gyorsan romolhat.
