Újabb magyar katonai alakulatnál kezdődik meg a Lynx harcjárművek rendszeresítése

A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédelmi Minisztérium által az MTI-nek vasárnap eljutatott közleményben.

Böröndi Gábor vezérezredes közölte, a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első Lynxek.

„Ezekkel a harcjárművekkel beköszöntött a XXI. századi digitális hadviselés Debrecenben és kiváló lehetőséget kínál a csúcstechnológiás eszközök iránt érdeklődő, a haza szolgálatát vállaló, elkötelezett és fegyelmezett fiataloknak”

– mutatott rá a közleményben a vezérkari főnök.

Az új harcjárműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison fogják tárolni, a dandárnál rendszerbe állított Lynxek mindegyikét Magyarországon, a Rheinmetall német hadiipari vállalat zalaegerszegi gyárában gyártják.

A közleményben jelezték, a hódmezővásárhelyi helyőrség Lynx flottája még jórészt Németországban készült. A hazai gyártás erősíti a honvédelem technológiai szuverenitását, ami nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír – hangsúlyozta a vezérkari főnök.

Azt írták, a Lynx KF41 HU, magyar nevén „Hiúz” a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműve. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel rendelkezik, ami jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az együttműködési képességet. A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem a katonák biztonságát és túlélőképességét is jelentősen javítja. A vezérezredes rámutatott, a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak.

„A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderő, amely védelmezi az ország biztonságát. A honvédség számára kiemelten fontos a katonák védelme és felszerelése is. A szolgálat pedig nemcsak erkölcsi és anyagi megbecsülést, hanem szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál” – szögezte le a Honvéd Vezérkar főnöke.

A Bocskai-dandár a Magyar Honvédség egyik legnagyobb alakulata, évszázadokra visszanyúló hagyományokkal, erős bajtársi közösséggel és hivatásukra büszke, professzionális állománnyal várja azokat, akik a modern magyar haderő kötelékében kívánnak szolgálni – írták a közleményben.

Kiemelt kép: Lynx gyalogsági harcjármûvek harcszerû vasúti lerakodásának bemutatója a hajmáskéri vasútállomáson 2025. szeptember 5-én. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében tartott bemutatón Hódmezõvásárhelyrõl áttelepült Lynx harcjármûveket rakodtak le egy vasúti szerelvényrõl földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást. MTI/Szigetváry Zsolt.