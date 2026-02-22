„Tönkretette az életem” – több száz ember számolt be a BBC-nek arról, hogy a gyógyszerük szerencsejáték- és más függőségeket váltott ki náluk

Emma nem értette, miért alakult ki nála hirtelen szerencsejáték-függőség, amíg el nem olvasta a BBC egyik friss cikkét. Az elmúlt év során több tízezer fontot veszített el, de soha nem gondolta, hogy a gyógyszere lehet az oka. A brit portál számos hasonló esetről számolt be most.

Emma a 250-nél is több ember egyikévé vált, aki kapcsolatba lépett a BBC-vel, beszámolva arról, hogy

különböző függőségeket – szerencsejáték, szex, vásárlás – váltott ki náluk egy mozgászavarokra felírt gyógyszercsalád.

Az érintettek között különféle nagy felelősségű munkakörökben dolgozó emberek is vannak – rendőrök, ápolók, orvosok, sőt egy bank kockázatkezelési igazgatója is.

A BBC szerint a problémák első jelentése óta majdnem egy év telt el, de sok beteg szerint az orvosok továbbra sem figyelmeztetik megfelelően a pácienseket a dopamin-agonista gyógyszerek mellékhatásaira, vagy azok gyakoriságára. Annak ellenére, hogy a gyógyszereket nemrégiben visszasorolták a nyugtalanság-láb szindróma (RLS) első vonalbeli kezeléséből, ez nem változtatta meg annak gyakoriságát, hogy hányszor írják fel a háziorvosok.

A brit parlament egészségügyi bizottságának elnöke a múlt héten felkérte a gyógyszerhatóságot, hogy vizsgálja felül a mellékhatásokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket, a kormány pedig „rendkívül aggasztónak” nevezte a BBC legújabb megállapításait.

„Tönkretette az életem”

Az egyik riportalany, Emma, mint sok nő, a terhesség alatt kezdte el tapasztalni a nyugtalanság-láb szindróma tüneteit – a betegség összefüggésbe hozható a vas szintjével. Amikor a tünetek az évek során súlyosbodtak, Ropinirol nevű gyógyszert írtak fel neki, amit a brit GSK gyógyszergyár gyárt.

Emma elmondása szerint a gyógyszer hatására kényszeresen szerencsejátékkal és fölösleges vásárlásokkal kezdett foglalkozni, mintha valami „irányítaná” őt.

A nő csak akkor jött rá a kapcsolat a gyógyszer és a viselkedésváltozás között, amikor a férje utánanézett a gyógyszereknek, és rátalált a BBC egyik riportjára. Emma szerint a helyi háziorvosi rendelőben online űrlapot kellett kitöltenie, ahol fel kellett tüntetnie minden gyógyszert, amit szedett.

Bár jelezte, hogy szerencsejáték-függősége van, és Ropinirolt szed, az orvosa nem kötötte össze a viselkedést a gyógyszer ismert mellékhatásaival. Csak később, miután elolvasta a riportokat, kérte a gyógyszer cseréjét. Azóta már legalább 30 ezer fontot vesztett el. „Tönkretette az életünket – évekig adósságban leszünk, mire visszafizetjük” – mondja.

Így működik a gyógyszer

A Ropinirol a dopaminszintet növeli. A dopamin egy olyan vegyület, amely a mozgás szabályozásában fontos,

de a motivációban és a jutalmazásban is szerepet játszik, amit a gyógyszer túlstimulálhat.

Az Egyesült Királyságban a Parkinson-kóros betegek körülbelül egyhatodánál jelentkezik valamilyen impulzív viselkedés, de a gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztatók nem részletezik pontosan a lehetséges viselkedéseket, például a pornófüggőséget.

A BBC-nek beszámoló betegek történetei között szerepeltek óriási adósságok, házasságok felbomlása, bűncselekmények és öngyilkosságok. Egyesek túlevést, kényszeres vásárlást, felelőtlen befektetéseket vagy új szexuális viselkedésformákat is tapasztaltak.

Súlyos eseteket és jogi lépéseket is eredményezett

A BBC felfedezte, hogy a GSK már 2000-ben tudomást szerzett egy pedofíliával összefüggő kezeléses esetről – hét évvel azelőtt, hogy a szexuális vágy fokozódásáról szóló első figyelmeztetések megjelentek volna.

Akkor egy 63 éves férfi Ropinirol hatására szexuálisan bántalmazott egy 7 éves kislányt, amiért börtönbe került. A GSK ezt az esetet 2003-ban egy biztonsági jelentésben is feltüntette, de a betegtájékoztatókban „deviáns viselkedés” kifejezés soha nem szerepelt, csak olyan általános kifejezések, mint „megnövekedett libidó” vagy „megváltozott szexuális érdeklődés.”

Bár a brit hatóságok szerint a figyelmeztetések megjelenése több évbe telt, mivel minden rendelkezésre álló bizonyítékot meg kell vizsgálni, a betegek egy része úgy érzi, hogy a megfelelő tájékoztatás hiánya miatt nincs kellő lehetőségük arra, hogy minden esetben az igazságszolgáltatáshoz forduljanak, amikor joguk lenne hozzá.

Külföldön több jogi eljárás indult, köztük kártérítési perek. Belgiumban például egy férfit felmentettek a pedofíliával kapcsolatos vád alól amiatt, hogy a gyógyszere okozta a viselkedést. Franciaországban egy 50-es éveiben járó férfi pedig pert indított a GSK ellen, amiért a gyógyszer tönkretette a párkapcsolatát, és 90 ezer eurót veszített kényszeres szerencsejáték és költekezés miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)