Több mint háromezren vonultak fel Lyonban a meggyilkolt jobboldali aktivista emlékére

A rendőrség szerint 3200-an, a szervezők szerint 3500-an vonultak fel szombaton a középkelet-franciaországi Lyonban azon a megemlékezési meneten, amelyet az egy héttel ezelőtt a politikai ellenfelei által halálra vert nemzeti radikális diák emlékére tartottak.

A demonstrációt rendkívüli biztonsági intézkedések, több száz rendőr és drónok felügyelete alatt tartották, mivel a hatóságok zavargásoktól tartottak a tragédia által kiváltott politikai feszültségek miatt.

A prefektúra tájékoztatása szerint amikor ellentüntetők közeledni kezdtek a menethez, a rendőrök feltartóztatták őket.

„Nem tűrünk el semmiféle incidenst sem a menetben, sem körülötte” – mondta előzetesen Fabienne Buccio prefektus, aki szerint a készültség egész este érvényben maradt a városban.

A megemlékezés előtt gyászmisét tartottak a megölt diák által látogatott lyoni tradicionalista templomban, ahol a szertartások latinul folynak. A tömeg a megölt diák, Quentin Deranque hatalmas portréját és ultrajobboldali szimbólumokat magasba tartva nyugalomban vonult végig Lyonon, miközben politikai beszédek hangzottak el a „baloldaliság” és az „antifasiszta erőszak” ellen.

„A szélsőbaloldal öl” feliratú transzparenseket nemzeti színű, kék-fehér-piros zászlók borították, miközben a tüntetők azt skandálták, hogy „Az antifák gyilkosok” és hogy „Börtönbe az Ifjú Gárdával, szabadítsák fel Lyon városát!”.

A helyszíni tudósítások szerint a tömegben jelen voltak a városban korábban hatóságilag feloszlatott szélsőjobboldali csoport, a Remparts tagjai. A menet élén élén vonult az antiszemita kijelentéseiért többször elítélt Yvan Benedetti, egy másik feloszlatott szélsőséges csoport, a L’Oeuvre francaise korábbi vezetője, aki a szuverenista Nemzeti Tömörülés elődpártjának, a Nemzeti Frontnak is tagja volt, de 2011-ben kizárták, valamint Marc de Cacqueray-Valmenier, a szintén feloszlatott Zouaves Paris nevű szélsőjobboldali csoportosolás volt vezetője.

A tömegben többen náci kalendítéseket végeztek, valamint rasszista és homofób kijelentéseket tettek, ezért a prefektúra jelezte, hogy feljelentést tesznek az ügyészségen.

„Ezeket a gesztusokat és kijelentéseket a felvonulásról készült felvételeken észleltük, amelyeket feltöltöttek a közösségi médiára. A belügyminiszter utasításainak megfelelően Fabienne Buccio prefektus jelenteni fogja a köztársasági ügyésznek az összes észlelt, kifogásolható gesztust és kijelentést” – mondta a prefektúra szóvivője.

„Viszlát bajtárs” – búcsúztak tőle

A megemlékezést egy 23 éves diák, Quentin Deranque emlékére szervezték, aki múlt szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

A támadás egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges csoport közötti verekedéssé fajult, amelyben a megölt diák magára maradt, és járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport „legalább hat, maszkot és kapucnit viselő tagja” a földre esett férfit ütötte és rugdosta, majd magára hagyta.

A súlyos fejsérülést szenvedő fiatalt kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

A szombati megemlékezésen jelen voltak annak a bevándorlásellenes feminista identitárius csoportnak, a Némésisnek a tagjai, akiket a megölt diák védett. Egyikük, Raphaël Ayma, beszédében elítélte a„ rendszert, amely megölte Quentint”, és arra szólította fel a résztvevőket, hogy „folytassák a harcot”.

Miután a felvonulók elérték a helyet, ahol Quentin Deranque-ot megverték, kifeszítettek egy széles, keresztény szimbólumokkal díszített fekete szalagot, „Viszlát bajtárs” felirattal, majd a tömeg csendben feloszlott.

A prefektúra szerint egy embert előállítottak a menet végén, mert kést és kalapácsot találtak nála.

Emmanuel Macron nyugalomra intett

Csütörtökön szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás a nemzeti radikális aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség.

A vádlottak között öt férfi és két nő van, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.

A gyanúsítottak többsége szélsőbaloldali mozgalmakhoz kötődik, és közöttük van az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak három munkatársa is, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.

Megválasztása előtt a képviselő alapította az azóta hatóságilag feloszlatott La Jeune Garde (Az Ifjú Gárda) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a 23 éves diák megölésével.

Az ügy napok óta vezető téma a francia médiában, és három héttel az önkormányzati választások előtt bírálatok kereszttüzébe állította a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaországot.

Emmanuel Macron elnök szombat délelőtt „mindenkit nyugalomra” szólított fel,

és bejelentette, hogy a kormány a jövő heti ülésén megvitatja az erőszakos csoportosulások helyzetét.

