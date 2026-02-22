Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Tinilányokat kényszerítenek szexre a londoni bűnbandák

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.02.22. 05:44

Főoldal / Külföld

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu
A BBC által feltárt bizonyítékok szerint londoni bűnbandák csábítanak be akár 14 éves, veszélyeztetett nőket és lányokat a kényszerített szex világába. Az áldozatok közül néhányan elmondták, hogy több férfi is megerőszakolta őket „fizetségként” a kifizetetlen drogtartozásokért, amelyeket az őket irányító bandák halmoztak fel.

Egy londoni rendőrtiszt azt mondta, hogy a fiatal lányok és nők a bandák „legalacsonyabb szintjét” képviselik, bántalmazzák és kihasználják őket.

„Nem gondoltam, hogy áldozat vagyok”

– mondta ez egyik érintett, Kelly (ez természetesen nem az igazi neve) aki arról számolt be, hogy három férfi által került bandákhoz. Eleinte drogkereskedelemre kényszerítették, majd később a kizsákmányolás szexuális jellegű lett. „Nem éreztem, hogy kihasználnak, csak később jöttem rá, hogy manipuláltak” – mondta a fiatal lány.

John Knox nyomozóőrmester, a Londoni Rendőrség gyermekek kizsákmányolásáért felelős csapatának vezetője szerint a lányok a „legalacsonyabb szinten” állnak, és nem mondhatnak nemet a szexre.

„A bandák világában a lányok a legalsóbb szinten állnak, és azt kell tenniük, amit mondanak nekik. Ez magában foglalja a szexuális kizsákmányolást is”

– fogalmazott, hozzátéve: a bűnbandák elsősorban és jellemzően nem szexuális célokra zsákmányolták ki a fiatalkorúak.  „A lányokat mindenre […] kizsákmányolják – beleértve a szexet is” – mondta.

Knox úgy véli, hogy a dél-londoni körzetben legalább 60 gyermeket kizsákmányoltak ezek a bűnbandák. Elmondta, hogy a lányok ezek a lányok 13-15 évesek.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

erőszaknők elleni erőszakprostitúciószexuális erőszak London

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 