Szijjártó Péter reagált az ukrán külügy fenyegetésére

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán válaszolt az ukrán külügyminisztérium nyilatkozatára, amelyben Kijev elutasította a magyar és a szlovák kormány energiaszállításokkal kapcsolatos álláspontját, és kilátásba helyezte egy uniós mechanizmus aktiválását.

A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány szerint az olajszállítások újraindítása kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából. Bejegyzésében arra szólította fel Andrij Szibiha ukrán külügyminisztert, hogy a vitás kérdések helyett tegyék lehetővé a szállítások folytatását – közölte a Mandiner.

„Egyszerű a helyzet: a választásainkba való beavatkozás helyett indítsák újra az olajszállításokat Magyarországra és Szlovákiába. Mindketten tudjuk, hogy nincs technikai akadály”

– fogalmazott a tárcavezető.

It’s simple and easy: instead of interfering in our elections let’s restart the oil deliveries to Hungary and Slovakia! We both know there is no technical obstacle! https://t.co/ifQNbCEXW5 — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 21, 2026

Előzőleg az MTI számolt be arról, hogy Ukrajna visszautasítja és elítéli a szlovák és a magyar kormány „ultimátumát és zsarolását” az Ukrajna felé irányuló energiaszállítmányokkal kapcsolatban – közölte szombaton a kijevi külügyminisztérium. „Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni” – állt a tárca közleményében.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának berettyóújfalui sajtótájékoztatóján 2026. február 17-én. (Fotó: MTI/Derencsényi István)