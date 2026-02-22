Szentkirályi Alexandra: Karácsony hozta a formáját.

„Karácsony hozta a formáját. Miközben Zelenszkij nem nyitja újra az olajvezetékünket, miközben magyarokat kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe és halnak meg a háborúban – a főpolgármester az ukránoktól kér bocsánatot a magyar kormány miatt” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője.

Karácsony Gergely vasárnap a közösségi oldalán – egy ukrán témájú megemlékezéssel kapcsolatban – azt írta:

„Magyarország nem azonos azzal a kormánnyal, amely elveszítette erkölcsi iránytűjét. Bocsánatot kérünk a kormányunk miatt, az utcáinkon lévő hazug plakátok miatt, a hős nagykövetre uszított propagandisták miatt. Ez az erkölcstelen politika előbb-utóbb a történelem szemétdombján végzi. Ne rántsa magával az országot is.”



Ezekre a mondatokra reagált Szentkirályi Alexandra, aki úgy fogalmazott: „Megnézném mi lenne vele és az országgal, ha 2022-ben nem a Fidesz nyert volna. Minden fegyverünk Ukrajnában lenne a pénzükkel együtt már, gázt és olajat rég nem kapnánk, a rezsicsökkentés csak halvány emlék lenne és ha nincs a háborúellenes kormány, valószínűleg már rég nyakig benne lennénk a háborúban.”

„Főpolgármester úr! Csak egyszer, csak egyszer gondolná végig amit beszél. Csak egyszer, csak egyszer foglalkozna végre a magyarokkal és az ön városában élő budapestiekkel. Ilyen egy kisstílű, gyenge, külföldi érdekeknek megfelelési kényszeres megélhetési politikus”

– fogalmazott a fideszes frakcióvezető, hozzátéve: „Az áprilisi győzelmünk után ideje lesz véget vetni a Karácsony-ámokfutásnak a nemzet fővárosában.”

Orbán Balázs: Bocsánatot kérünk a főpolgármesterünk miatt!

A miniszterelnök politikai igazgatója szintén reagált egy képpel Karácsony Gergely mondataira, amelyen az a szöveg olvasható: „Orbán Balázs a magyar népnek: bocsánatot kérünk a főpolgármesterünk miatt!”

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője beszédet mond a rendőrség VII. kerületi új körzeti megbízotti irodájának átadásán Budapesten 2025. január 31-én. MTI/Máthé Zoltán.