Századvég: az emberek többsége helyesli az adócsökkentési törekvéseket

Magyarországon az emberek többsége úgy gondolja, hogy a család egy fontos alapegység, az adócsökkentési törekvések helyesek, a munkaalapú társadalom koncepciója megfelelő, követendő – mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az M1 aktuális csatorna műsorában vasárnap.

Hortay Olivér erről a Századvég és a közmédia együttműködésében, mintegy ezer ember megkérdezésével készült legfrissebb kutatással összefüggésben beszélt,

amelynek eredménye szerint a családi adókedvezményt a felnőtt lakosság 95 százaléka ismeri, és bár a kedvezmény minden negyedik háztartásra van közvetlen hatással, a válaszadók 76 százaléka egyetértett vele.

Ez azt mutatja, hogy a kormányzati törekvések „jól rezonálnak”, jól összekapcsolódnak a társadalmi elvárásokkal – jelentette ki.

Kiemelte, hogy a 2010 utáni szakpolitikai változásoknak két pillére volt: egyrészt a jobboldali kormányzat a munkaalapú társadalom koncepcióját kívánta megvalósítani, egy olyan közösséget, ahol a munka értékét megbecsülik, másrészt felismerte azt az igazságot, hogy a társadalom fontos alapépítőkövét a családok jelentik, amelyeket beemelt a támogatási rendszerébe, a költségvetési politikájába. „Mostanra nagyon sok program indult, amely ebből a két megközelítésmódból vezethető le, és a magyar társadalom egészébe átment ez az üzenet” – tette hozzá.

Hortay Olivér szerint a családi adókedvezmény bővítése kedvező hatással van a produktivitásra, a foglalkoztatottságra, ami annak köszönhető, hogy a kedvezményt a munkához kötik. Ahhoz, hogy aki ma Magyarországon szeretne, az dolgozhasson, és szinte teljes legyen a foglalkoztatottság, ezek az ösztönzők is kellettek – mondta.

Úgy vélte, amellett, hogy ez a gazdaság egészét segíti, hiszen „a lehető legtöbb ember tesz azért, hogy előre húzza Magyarország szekerét”, pozitív hatást gyakorol „az emberek megközelítésmódjára, a családok működésére” is, mert a munkaerőpiac „elkezdte visszahúzni” azokat az embereket, akik korábban „nem vettek részt benne”.

Az üzletágvezető szerint a magyarok nem segélyként, hanem az adófizetői teljesítmény elismeréseként tekintenek a támogatásra, ez pedig azért van, mert a családi adókedvezmény illeszkedik a munka alapú társadalom koncepciójába. „Én is teszek valamit, a kormányzat is segít valamivel, ez az, ami előre viszi a családokat, ez az, ami előre viszi a közösségeket és utána az egész országot is” – fűzte hozzá.

Jelezte egyúttal, hogy a segélyeken alapuló költségvetési politika, adópolitika nem igazán ösztönzi munkára az állampolgárokat, ezzel szemben a munkaalapú társadalom koncepciója arra ösztönöz, hogy mindenki egyről a kettőre lépjen.

Ukrán-magyar konfliktus

Hortay Olivér arról, hogy Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, azt mondta: „egyre magasabb az ukrán zsarolás költsége az ukrán vezetés részéről”, mert Szlovákia az áramszállítást állítja le a vezeték újraindításáig.

Az ukránok egyre inkább motiváltak abban, hogy abbahagyják ezt a politikai zsarolást – jegyezte meg. Hozzátette, „az ukrán vezetés pánikol”, ezt jól mutatja szombati közleményük, amelyben egy olyan egyeztetési fórum létrehozásával fenyegetik a magyarokat, amit már létrehozott az Európai Bizottság. Az ukrán vezetés egyelőre nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, pedig a megoldás nagyon világosan látszik: „Újra kellene indítani a Barátság kőolajvezetéket” – fogalmazott.

Az üzletágvezető utalt arra, hogy már korábban is megzsarolták Magyarországot. Ebben voltak adminisztratív eszközök és megtörtént, hogy egy héten belül három ukrán dróntámadás is érte a vezeték oroszországi szakaszát. Két évig Magyarország csak kommunikációs választ adott, és Szlovákiával együtt „már így is nagyon türelmes volt”, most viszont az ukrán vezetés tartósan akadályozza az olajszállítmányokat, ezzel fenyegeti Magyarország olajellátását, itt volt az ideje, hogy Magyarország is és Szlovákia is egy erősebb lapot tegyen az asztalra – mondta Hortay Olivér.

Kiemelt kép: Hortay Olivér a 48 percben. Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula.