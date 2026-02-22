Súlyos vihar tombol az Egyesült Államokban, több nagyvárosban veszélyhelyzetet hirdetett ki

Az Egyesült Államokban már csaknem 7500 légijáratot töröltek az északkeleti országrészt vasárnap elért rendkívül erős újabb téli vihar miatt.

A légitársaságok vasárnap és hétfőn elsősorban New York, Philadelphia és Boston repülőtereiről induló, valamint oda érkező járatok ezreinek törlését jelentették be a keleti parton vasárnap a késő délelőtti órákig.

A várható jelentős havazás és azzal párosuló szélvihar miatt New York és New Jersey kormányzója veszélyhelyzetet hirdetett ki,

bizonyos autóutakon átmeneti időre megtiltották a kamionok közlekedését, illetve egyes veszélyes szakaszokon éjszaka a teljes forgalmat leállítják.

A nagyvárosokban hóviharra szóló figyelmeztetést adtak ki. New Yorkban ilyen kilenc évvel ezelőtt 2017-ben fordult elő utoljára.

Boston-New York-Philadelphia körzetében az előrejelzések 30-60 centiméter hóról szólnak, ami kevesebb, mint 24 óra alatt hullik le,

és óránkénti 80-110 kilométer sebességű széllökések kísérhetik.

A hatóságok kiterjedt áramkimaradásokra készülnek.

A várható ítéletidő miatt hétfőre sok helyütt tanítási szünetet rendeltek el.

Kiemelt kép: Sűrű hóesésben járókelők a New York-i Union Square környékén 2021. február 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)