Rendkívüli: sörétes puskával tört Donald Trump életére egy férfi, lelőtték a támadót

Az elnök védelmét ellátó Titkosszolgálat (Secret Service) közölte, hogy

lelőttek egy férfit, aki illegálisan próbált bejutni Donald Trump Mar-a-Lago birtokára.

Az elsődleges információk szerint a férfi egy sörétes puskának tűnő lőfegyvert, valamint egy benzinkannát tartott a kezében.

BREAKING: Secret Service shoots and kills armed man who breached Mar-a-Lago perimeter early this morning. Man in his 20s was spotted at the north gate carrying what appeared to be a shotgun and a fuel can. Shot by Secret Service and Palm Beach County Sheriff.

Pronounced dead at… pic.twitter.com/6SzpmxIk74 — @CounterIntel (@IntelDeskX) February 22, 2026

A Titkosszolgálat szerint az eset a West Palm Beachben, Mar-a-Lagó üdülőövezetben lévő birtok északi kapujánál történt, és az illető jogtalanul próbált meg behatolni a Trump-birtok biztonsági övezetébe. Amikor a férfi megpróbált behatolni,

a Titkosszolgálat ügynökei, valamint a Palm Beach Megyei Seriffhivatal (PBSO) egyik seriffhelyettese fellépett a behatoló ellen, és lövéseket adtak le rá.

A támadó a helyszínen meghalt. A Titkosszolgálat szerint az incidensre még nyolc órával ezelőtt, helyi idő szerint 1.30-kor (ez magyar idő szerint 7.30-at jelent) került sor, azonban csak most számoltak be róla.

A Titkosszolgálat szerint a lelőtt férfi 20 év körüli volt, személyazonosságát azonban a legközelebbi hozzátartozók értesítéséig nem hozzák nyilvánosságra. A férfi személyi hátterét, cselekedetei lehetséges indítékát az FBI, a Titkosszolgálat és a Palm Beach Megyei Seriffhivatal vizsgálja.

A FBI azt ígérte, hogy hamarosan további részleteket árulnak el a történtekről egy sajtótájékoztatón.

Donald Trump nem volt a birtokon a támadás idején

A Titkosszolgálat mindeközben azt is közölte, hogy

Donald Trump a támadás idején nem tartózkodott a rezidenciáján.

„Az incidens idején a helyszínen nem volt jelen a Titkosszolgálat által védett személy” – fogalmaztak a hivatalos kommünikében.

Bár Trump gyakran tölti a hétvégéket floridai üdülőjében, most a Fehér Házban tartózkodott, ahogy felesége, Melania Trump is – írta a Sky News.

A férfi lövésre emelte a fegyvert, mielőtt az ügynökök lelötték

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón Rick Bradshaw, Palm Beach megye seriffje szólal meg elsőként, összefoglalva a nyomozás eddigi állását. Elmondása szerint amikor észlelték a behatolást,

a seriffhelyettes és a Titkosszolgálat két ügynöke odament, hogy kivizsgálják az ügyet.

„Egy fehér férfival találkoztak, akinél egy benzinkanna és egy puska volt. Megparancsolták neki, hogy tegye le a két tárgyat, amit magával vitt. Ekkor letette az benzinkannát és lövésre emelte a puskát” – közölte Rick Bradshaw, hozzátéve:

„Ekkor a helyettes és a két titkosszolgálati ügynök elsütötte a fegyverét, és semlegesítették a fenyegetést. A férfi a helyszínen meghalt.”

Az újságíróknak ezután megmutatták a férfinál talált puska fotóját is (lásd alább).

#BREAKING Picture of the shotgun and gas can the Mar-a-Lago intruder had has been released. pic.twitter.com/f7qWLKwGS4 — Fast News Network (@fastnewsnet) February 22, 2026

Az FBI vezeti a nyomozást, a lakosság segítségét is kérik

Brett Skiles, az FBI miami irodájának vezetője arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben bármilyen hasznos információval vagy bizonyítékkal tudnak szolgálni az esettel kapcsolatban, azt adják át nekik. „Ha a lövöldözés helyszínének közelében laknak, kérjük, ellenőrizzék a külső kameráik felvételeit az előző éjjeli és a kora hajnali órákról” – mondja Skiles.

„Ha bármi gyanúsat vagy szokatlant látnak, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot… hívják az FBI-t vagy a West Palm Beach-i seriffirodát”

– kérte.

A sajtótájékoztatón közölték, hogy a nyomozást az FBI vezeti, és egy bizonyítékok gyűjtésére szakodott csapat dolgozik a helyszínen jelenleg is.

A gyanúsított Észak-Karolinából származott, és egy járművel hajtott be a birtokra

Időközben további részletek derültek ki a támadó személyazonosságáról is. Anthony Guglielmi, a Titkosszolgálat szóvivője elmondta, hogy a gyanúsított 20 év körüli, Észak-Karolinából származik, és néhány napja a családja eltűntként jelentette be.

Guglielmi szerint

a nyomozók úgy vélik, hogy a gyanúsított elhagyta Észak-Karolinát, majd autóúton Dél felé (tehát Florida felé) vette az irányt, és útközben szerezte be a sörétes puskát is.

A férfi járművében megtalálták a sörétes puska dobozát is. A szóvivő szerint a támadó akkor hajtott be a birtok északi kapuján, amikor egy másik jármű épp távozott a kapun keresztül, és ezt követően próbálták megállítani őt az elnök védelmét ellátó tisztviselők.

A nyomozók jelenleg dolgoznak a támadó pszichológiai profiljának összeállításán, a tette lehetséges indítékát még vizsgálják – közölte Anthony Guglielmi.

Az amerikai elnök ellen korábban már többször is merényletet kíséreltek meg: 2024 nyarán először egy kampányrendezvényen lőttek rá, később pedig szintén a Mar-a-lagói rezidenciájára próbált meg bejutni egy fegyveres férfi.

Kiemelt kép: Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje a republikánusok elnökjelölõ országos gyûlésén a Wisconsin állambeli Milwaukee Fiserv Forum sportcsarnokában 2024. július 15-én. Két nappal korábban merényletet kíséreltek meg Trump ellen, a lövés a fülét érte. MTI/EPA/Allison Dinner.