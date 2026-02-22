Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Rendkívüli: sörétes puskával tört Donald Trump életére egy férfi, lelőtték a támadót

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.02.22. 15:20

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Lelőttek egy férfit Donald Trump floridai, Mar-a-Lagóban található birtokának közelében, miután egy sörétes puskának látszó fegyverrel próbált meg behatolni az elnök rezidenciájára.

Cikkünk frissült!

Az elnök védelmét ellátó Titkosszolgálat (Secret Service) közölte, hogy

lelőttek egy férfit, aki illegálisan próbált bejutni Donald Trump Mar-a-Lago birtokára.

Az elsődleges információk szerint a férfi egy sörétes puskának tűnő lőfegyvert, valamint egy benzinkannát tartott a kezében.

A Titkosszolgálat szerint az eset a West Palm Beachben,  Mar-a-Lagó üdülőövezetben lévő birtok északi kapujánál történt, és az illető jogtalanul próbált meg behatolni a Trump-birtok biztonsági övezetébe. Amikor a férfi megpróbált behatolni,

a Titkosszolgálat ügynökei, valamint a Palm Beach Megyei Seriffhivatal (PBSO) egyik seriffhelyettese fellépett a behatoló ellen, és lövéseket adtak le rá.

A támadó a helyszínen meghalt. A Titkosszolgálat szerint az incidensre még nyolc órával ezelőtt, helyi idő szerint 1.30-kor (ez magyar idő szerint 7.30-at jelent) került sor, azonban csak most számoltak be róla.

A Titkosszolgálat szerint a lelőtt férfi 20 év körüli volt, személyazonosságát azonban a legközelebbi hozzátartozók értesítéséig nem hozzák nyilvánosságra. A férfi személyi hátterét, cselekedetei lehetséges indítékát az FBI, a Titkosszolgálat és a Palm Beach Megyei Seriffhivatal vizsgálja.

A FBI azt ígérte, hogy hamarosan további részleteket árulnak el a történtekről egy sajtótájékoztatón.

Donald Trump nem volt a birtokon a támadás idején

A Titkosszolgálat mindeközben azt is közölte, hogy

Donald Trump a támadás idején nem tartózkodott a rezidenciáján.

„Az incidens idején a helyszínen nem volt jelen a Titkosszolgálat által védett személy” – fogalmaztak a hivatalos kommünikében.

Bár Trump gyakran tölti a hétvégéket floridai üdülőjében, most a Fehér Házban tartózkodott, ahogy felesége, Melania Trump is – írta a Sky News.

A férfi lövésre emelte a fegyvert, mielőtt az ügynökök lelötték

Az ügyben tartott sajtótájékoztatón Rick Bradshaw, Palm Beach megye seriffje szólal meg elsőként, összefoglalva a nyomozás eddigi állását. Elmondása szerint amikor észlelték a behatolást,

a seriffhelyettes és a Titkosszolgálat két ügynöke odament, hogy kivizsgálják az ügyet.

Egy fehér férfival találkoztak, akinél egy benzinkanna és egy puska volt. Megparancsolták neki, hogy tegye le a két tárgyat, amit magával vitt. Ekkor letette az benzinkannát és lövésre emelte a puskát” – közölte Rick Bradshaw, hozzátéve:

„Ekkor a helyettes és a két titkosszolgálati ügynök elsütötte a fegyverét, és semlegesítették a fenyegetést. A férfi a helyszínen meghalt.”

Az újságíróknak ezután megmutatták a férfinál talált puska fotóját is (lásd alább).

Az FBI vezeti a nyomozást, a lakosság segítségét is kérik

Brett Skiles, az FBI miami irodájának vezetője arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben bármilyen hasznos információval vagy bizonyítékkal tudnak szolgálni az esettel kapcsolatban, azt adják át nekik.  „Ha a lövöldözés helyszínének közelében laknak, kérjük, ellenőrizzék a külső kameráik felvételeit az előző éjjeli és a kora hajnali órákról” – mondja Skiles.

„Ha bármi gyanúsat vagy szokatlant látnak, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot… hívják az FBI-t vagy a West Palm Beach-i seriffirodát”

– kérte.

A sajtótájékoztatón közölték, hogy a nyomozást az FBI vezeti, és egy bizonyítékok gyűjtésére szakodott csapat dolgozik a helyszínen jelenleg is.

Kapcsolódó tartalom

A gyanúsított Észak-Karolinából származott, és egy járművel hajtott be a birtokra

Időközben további részletek derültek ki a támadó személyazonosságáról is.  Anthony Guglielmi, a Titkosszolgálat szóvivője elmondta, hogy a gyanúsított 20 év körüli, Észak-Karolinából származik, és néhány napja a családja eltűntként jelentette be.

Guglielmi szerint

a nyomozók úgy vélik, hogy a gyanúsított elhagyta Észak-Karolinát, majd autóúton Dél felé (tehát Florida felé) vette az irányt, és útközben szerezte be a sörétes puskát is.

A férfi járművében megtalálták a sörétes puska dobozát is. A szóvivő  szerint a támadó akkor hajtott be a birtok északi kapuján, amikor egy másik jármű épp távozott a kapun keresztül, és ezt követően próbálták megállítani őt az elnök védelmét ellátó tisztviselők.

A nyomozók jelenleg dolgoznak a támadó pszichológiai profiljának összeállításán, a tette lehetséges indítékát még vizsgálják – közölte Anthony Guglielmi.

Az amerikai elnök ellen korábban már többször is merényletet kíséreltek meg: 2024 nyarán először egy kampányrendezvényen lőttek rá, később pedig szintén a Mar-a-lagói rezidenciájára próbált meg bejutni egy fegyveres férfi.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje a republikánusok elnökjelölõ országos gyûlésén a Wisconsin állambeli Milwaukee Fiserv Forum sportcsarnokában 2024. július 15-én. Két nappal korábban merényletet kíséreltek meg Trump ellen, a lövés a fülét érte. MTI/EPA/Allison Dinner.

lövöldözésmerénylet Donald Trump Egyesült Államok

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 