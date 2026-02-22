Oroszország megtorlással fenyegette meg Dél-Koreát Ukrajna támogatása esetén

Dél-Korea részvétele a kijevi vezetés fegyverigényeit kielégíteni hivatott PURL fegyverbeszerzési programban csak rontaná az ukrajnai konfliktus rendezésének kilátásait – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

„Ez jóvátehetetlen károkat okozna Oroszország és a Dél-koreai Köztársaság viszonyában” – figyelmeztetett Zaharova szombaton, hozzátéve, hogy

Moszkvának ebben az esetben nem marad más választása, mint hogy éljen a megtorláshoz való jogával.

A külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Moszkvát meglepték az értesülések Szöul lehetséges részvételéről a programban, tekintettel arra, hogy ez szembe menne a dél-koreai vezetés hivatalos álláspontjával. Hozzátette, hogy Moszkva értékeli Dél-Korea hivatalos álláspontját, miszerint nem vesz részt a kollektív Nyugat azon erőfeszítésében, hogy fegyverekkel és lőszerekkel „pumpálja tele” az ukrán fegyveres erőket, és ezt előfeltételnek tekinti az orosz-dél-koreai kapcsolatok jövőbeli helyreállítása szempontjából.

A The Korea Times című lap dél-koreai külügyminisztériumi forrásokra hivatkozva pénteken számolt be arról: a NATO azzal a kéréssel fordult a szöuli vezetéshez, hogy csatlakozzék a PURL-programhoz.

Kapcsolódó tartalom Több száz drónnal és rakétával támadták az orosz erők Ukrajnát Ukrán források szerint egy ember meghalt a kijevi régióban.

Kiemelt kép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek az orosz diplomácia 2025. évi munkájáról tartott sajtótájékoztatóján Moszkvában 2026. január 20-án. MTI/EPA/Makszim Sipenkov.