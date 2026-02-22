Orbán Viktornak és Szijjártó Péternek üzent egy ukrán katona, energiaválságot idézne elő Magyarországon

Kirilo Szazonov ukrán katona és politológus egy videóüzenetben reagált Szijjártó Péter korábbi nyilatkozatára, és azt mondta: akár „jó ötlet” is lehetne, ha Ukrajna az üzemanyagárak emelésével próbálna nyomást gyakorolni Magyarországra a választások előtt. Véleménye szerint ugyanis Orbán Viktor „megbünteti” Ukrajnát azzal, hogy blokkolja a már megszavazott, 90 milliárd eurós uniós hitel átadását, és korlátozza az ukrajnai dízelexportot.

Az ukrán katona úgy fogalmazott: mindez „kis aljasság”, ám szerinte nem tragédia, mert Svédország és az Egyesült Királyság külön támogatást nyújt Kijevnek. Szazonov arról beszélt, hogy ha az Európai Unió egyszerűen befagyasztaná Magyarország finanszírozását, akkor „ott egészen másképp kezdenének gondolkodni” – számolt be a Magyar Nemzet a katona által közzétett videóról.

Azt mondta: amíg Ukrajna Oroszországgal harcol, addig Európa biztonságban érezheti magát – ha viszont megszületne a béke, a fenyegetés közvetlenül az uniós országokra nehezedne. Ezután külön kitért arra is, hogy szerinte Orbán Viktor nem egyedül lép fel, hanem szövetségesekkel, és kemény szavakkal illette Szijjártó Péter külügyminisztert is.

Majd arról beszélt: ha az orosz–magyar olajszállítás leállna, az üzemanyagválsághoz és benzinár-emelkedéshez vezethetne, ami akár a Fidesz választási vereségét is előidézhetné. Ironikusan úgy fogalmazott:

„Ez már nem kijelentés, ez egy jó ötlet. Köszönjük, végrehajtjuk.”

A magyar kormány a Barátság vezetéken történő szállítások leállása miatt döntött az Ukrajna elleni válaszlépésekről. A kormány szerint a szálításokat Ukrajna állította le politikai okokból, míg az ukránok azt állítják, hogy egy orosz csapás miatt nem tudnak olajat szállítani.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com.