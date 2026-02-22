Orbán Viktor üzent Donald Tusknak: Zelenszkij nem zsarolhatja Magyarországot

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentéseire az Ukrajnának szánt uniós támogatás és az olajszállítás kérdésében. A magyar kormányfő hangsúlyozta: elsődleges feladata a magyar emberek és Magyarország érdekeinek védelme.

A miniszterelnök szerint amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezeték vezetéken keresztül, addig Ukrajna nem számíthat magyar támogatásra – közölte a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

„Kedves Donald! Felelős vagyok a magyar emberekért és Magyarországért. Ha bárki kárt okoz nekik, kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz. Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra részünkről.”

Korábban a lengyel miniszterelnök arról posztolt a közösségi médiában, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagot, és hogy ez a lépés az oroszoknak kedvez.

Dear Donald,

I am responsible for the Hungarian people and for Hungary. If anyone harms them, it is my duty to defend them. That is how it will be now as well. As long as President @ZelenskyyUa does not resume the oil shipments, he

should not expect any support from us. https://t.co/hh7OD6WyiI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 21, 2026

A vita hátterében az áll, hogy a magyar álláspont szerint az olajszállítások akadozása veszélyezteti az ország energiaellátását.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)