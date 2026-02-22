Orbán Viktor üzent Donald Tusknak: Zelenszkij nem zsarolhatja Magyarországot

A miniszterelnök szerint amíg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezeték vezetéken keresztül, addig Ukrajna nem számíthat magyar támogatásra – közölte a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
„Kedves Donald! Felelős vagyok a magyar emberekért és Magyarországért. Ha bárki kárt okoz nekik, kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz. Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra részünkről.”
Korábban a lengyel miniszterelnök arról posztolt a közösségi médiában, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagot, és hogy ez a lépés az oroszoknak kedvez.
A vita hátterében az áll, hogy a magyar álláspont szerint az olajszállítások akadozása veszélyezteti az ország energiaellátását.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)