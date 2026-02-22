Orbán Viktor újabb válaszlépést jelentett be: „A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül”

„A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok” – kommentálta Orbán Viktor a videót.

A felvételen a miniszterelnök azt mondta: a nemzeti energiabiztonsági tanács vasárnap reggeli ülésén áttekintették az „ukrán zsarolás” által kiváltott helyzetet. Elmondása szerint megállapították, hogy ezek nem okoztak ellátásbiztonsági veszélyt Magyarországon, ugyanakkor döntöttek bizonyos ellenlépésekről.

Orbán Viktor elmondta: addig nem indítják újra a dízelszálllítást Ukrajnába, amíg helyre nem áll a Barátság vezetéken zaló kőolajszállítás.

Emellett azonban utalt arra, hogy energiaellátást érintő lépésekkel kapcsolatban (ezek közé tartozhat az áramexport leállítása is, amelyről a minap szó esett) óvatosan fognak eljárni, mivel „a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika”.

Az Ukrajnának adandó 90 miliárd eurós hitelt azonban továbbra is blokkolja a kormány– jelentette be.

Ezen felül

„azt is eldöntöttük, hogy amíg újra nem indul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatunk. Következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csaomagot is megtagadjuk” ~ fogalmazott Orbán Viktor.

Végül a kormányfő azt mondta: a normális viszonyok akkor állhatnak vissza, ha újraindul az olajszállítás a vezetéken.

A vasárnap bejelentett, szankciókat érintő lépésről korábban Szijjártó Péter is beszélt már.

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni

Kiemelt kép: Budapest, 2024. december 21.Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2024. december 21-én.MTI/Máthé Zoltán