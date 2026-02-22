Orbán Balázs: A Fidesz kampánya sikeresen indult, a cél Magyarország békéje és biztonsága

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon számolt be a Fidesz választási kampányának indulásáról. A politikus kiemelte: a párt február 21-én elindította kampányát a „Fidesz – a biztos választás” szlogennel, és minden körzetben elsőként gyűjtötték össze a szükséges aláírásokat.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a Fidesz 196 000 aláírást adott le, míg a Tisza Párt 110 000-et. „A kampány tehát sikeresen indult, de mindannyian érezzük, hogy most a szokásosnál is nagyobb a tét” – írta Orbán Balázs.

A politikus hangsúlyozta, hogy

Magyarország elsődleges célja a háború elkerülése, ezért szükség van „erős nemzeti kormányra és széles körű háborúellenes társadalmi kiállásra.”

Ennek részeként a kormány nemzeti petíciót indított az ukrán zsarolás és Brüsszel háborús tervei ellen, amelyet eddig már több mint 350 ezren támogattak.

A kampány keretében február 23-tól országjárás indul, amely március 20-ig tart, és több száz eseményt foglal magában. Orbán Balázs beszámolt a békéscsabai gyűlésről is, és jelezte, hogy a következő rendezvény Esztergomban lesz. Március 15-én pedig az állami megemlékezés előtt várhatóan az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor.

„Meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát!”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.