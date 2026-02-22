Orbán Balázs: A Fidesz kampánya sikeresen indult, a cél Magyarország békéje és biztonsága

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a Fidesz 196 000 aláírást adott le, míg a Tisza Párt 110 000-et. „A kampány tehát sikeresen indult, de mindannyian érezzük, hogy most a szokásosnál is nagyobb a tét” – írta Orbán Balázs.
A politikus hangsúlyozta, hogy
Magyarország elsődleges célja a háború elkerülése, ezért szükség van „erős nemzeti kormányra és széles körű háborúellenes társadalmi kiállásra.”
Ennek részeként a kormány nemzeti petíciót indított az ukrán zsarolás és Brüsszel háborús tervei ellen, amelyet eddig már több mint 350 ezren támogattak.
A kampány keretében február 23-tól országjárás indul, amely március 20-ig tart, és több száz eseményt foglal magában. Orbán Balázs beszámolt a békéscsabai gyűlésről is, és jelezte, hogy a következő rendezvény Esztergomban lesz. Március 15-én pedig az állami megemlékezés előtt várhatóan az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor.
„Meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát!”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.
Alapjogokért Központ: kevesebb aláírást gyűjtött a Tisza Párt, mint amit Magyar Péter állított
Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylés alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt jelöltjei által leadott aláírások száma jóval elmarad a pártelnök által közölt adatoktól.
Magyar Péter déli állítása szerint már több mint 250 ezer aláírást gyűjtöttek, azonban a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint szombat délután 4 óráig mindössze 13 806 ívet adtak le, ami legfeljebb 110 448 ajánlásnak felel meg.
A Fidesz-KDNP ezzel szemben ugyaneddig a napig 24 523 ívet adott le, ami körülbelül 196 ezer aláírást jelent, így nagyságrendileg 85 ezerrel több, mint a Tiszáé.
A szervezet hangsúlyozta: az eset rámutat arra, hogy a Tisza Párt politikai látszatkampányt folytat, amelyben a közösségi médiában közzétett adatok és állítások gyakran nem egyeznek meg a valósággal.
Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)