Nyomozás indult Radnai Márk ellen költségvetési csalás gyanúja miatt

A nyomozás szálai a Lánchíd-botrányból ismert Vig Mórhoz és egy fiktív számlákra épülő, százmilliókat érintő hálózathoz vezetnek, amely a gyanú szerint jelentős kárt okozhatott a magyar államkasszának – írta a Hír TV.
Mint írták, „a Tisza Párt háza táján tehát nemcsak a fehér por, hanem a NAV is megjelent: Budai Gyula szerint Radnai üzleti pályafutása inkább emlékeztet egy krimi történetére, ahol a hamis számlák kiállítása volt a fő tevékenység. A vádak szerint strómanok és hajléktalanok nevére írt cégekkel próbáltak százmilliókat tisztára mosni, ami súlyos, százmilliós nagyságrendű botrányt jelent a politikai paletta baloldalán.”
Hollik István országgyűlési képviselő szerint a formációban nincs olyan személy, aki a nemzeti érdeket képviselné. Szerinte amíg Magyar Péter titokban paktumokat köt Kijevvel, addig a helyettese a köztörvényes bűncselekmények „mocsarában” süllyed el.
