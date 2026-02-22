Moszkva kijelentette: ha a NATO atomfegyvert küld Észtországba, nukleáris válaszlépéssel szembesülnek

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország nukleáris fegyvereket irányítana Észtország felé, ha az ország területén NATO-atomfegyvereket helyeznének el Oroszország elleni célzattal.

„Észtországnak ezt világosan meg kell értenie” – jelentette ki Peszkov azzal kapcsolatban, hogy

Észtország az orosz nukleáris fegyverek célkeresztjébe kerül akkor, ha megjelennek náluk a NATO atomfegyverei.

Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország nem kíván európai országokat fenyegetni, célja csupán saját biztonsága garantálása. Az Index által szemlékezett orosz nyilatkozat hátterében az áll, hogy Margus Tsahkna észt külügyminiszter szerdán kijelentette: Észtország szükség esetén készen áll nukleáris fegyvereket befogadni a NATO számára.

Egy másik NATO-állam, Lengyelország, a szövetség Oroszországgal keleten határos részén, fontolóra veheti valamilyen nukleáris védelem fejlesztését – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a hét elején.

Elődje, Andrzej Duda volt lengyel elnök 2024-ben azt sugallta, hogy az ország készen áll és hajlandó amerikai nukleáris fegyvereket befogadni.

Amerikai taktikai nukleáris fegyverek már több európai országban is állomásoznak, köztük Németországban és Olaszországban.

Ami pedig Oroszországot illeti: 2023-tól taktikai nukleáris fegyvereket szállított kulcsfontosságú európai szövetségese, Fehéroroszország területére – írja a Newsweek.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Forrás: X.com)