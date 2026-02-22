Megnevezték a támadót: ő akarta lelőni Donald Trumpot vasárnap

Az amerikai sajtó szerint a 21 éves Austin Tucker Martin volt az az észak-karolinai lakos, aki tengerentúli idő szerint vasárnap hajnalban fegyverrel tört be Donald Trump floridai rezidenciájára. A támadóval az elnök védői végeztek, miután lövésre emelte a fegyverét.

Mint írtuk, az elnök védelmét ellátó Titkosszolgálat (Secret Service) magyar idő szerint vasárnap délután számolt be az esetről (ahogy az utóbb kiderült, Donald Trump az incidens idején nem a birtokon, hanem a Fehér Házban volt).

A támadó személyazonosságát azonban előzőleg nem hozták nyilvánosságra. Csak azt közölték, hogy egy 20 év körüli észak-karolinai lakosról van szó.

Az amerikai sajtó azóta

Austin Tucker Martin néven nevezte meg a támadót, és közölték azt is, hogy 21 éves.

Emellett fotókat is közzétettek róla, köztük egy olyat is, amely egy eltűnt személyekről szóló hirdetés fotója (családja ugyanis pár napja még a fiatal eltűnését jelentette be).

A helyi rendőrség egyelőre nem kommentálta az ügyet, amikor az NBC News megkérdezte őket minderről. A nyilvánosan elérhető adatok szerint Martinnek nincs jelentős büntetőjogi előélete, és regisztrált választópolgár, aki részt vett a 2024-es választásokon is – számolt be a Sky News.

