Megnevezték a támadót: ő akarta lelőni Donald Trumpot vasárnap

Mint írtuk, az elnök védelmét ellátó Titkosszolgálat (Secret Service) magyar idő szerint vasárnap délután számolt be az esetről (ahogy az utóbb kiderült, Donald Trump az incidens idején nem a birtokon, hanem a Fehér Házban volt).
A támadó személyazonosságát azonban előzőleg nem hozták nyilvánosságra. Csak azt közölték, hogy egy 20 év körüli észak-karolinai lakosról van szó.
Az amerikai sajtó azóta
Austin Tucker Martin néven nevezte meg a támadót, és közölték azt is, hogy 21 éves.
Emellett fotókat is közzétettek róla, köztük egy olyat is, amely egy eltűnt személyekről szóló hirdetés fotója (családja ugyanis pár napja még a fiatal eltűnését jelentette be).
A helyi rendőrség egyelőre nem kommentálta az ügyet, amikor az NBC News megkérdezte őket minderről. A nyilvánosan elérhető adatok szerint Martinnek nincs jelentős büntetőjogi előélete, és regisztrált választópolgár, aki részt vett a 2024-es választásokon is – számolt be a Sky News.
Kiemelt kép forrása: X.com.