Megműtötték Erdő Péter bíborost, friss hírek érkeztek az állapotáról

Megműtötték Erdő Péter bíborost, ezért az esztergom–budapesti érsek idén nem tud részt venni a nagyböjti programokon. A bíboros állapotáról vasárnap este a Budapesti Belvárosi Ferences Templomban tartott eseményen számolt be titkára.

Eredics Gergő elmondta, hogy a bíboros jelenleg is kórházi ellátásban részesül, állapota stabil, és folyamatosan erősödik. Hozzátette,

hálás mindazért a szeretetért és imádságért, amelyet az elmúlt napokban kapott, és különösen meghatotta, amikor felolvasták neki a személyes üzeneteket.

„Bizonyára mindannyian értesültek róla, hogy Erdő Péter bíboros atya műtéti beavatkozáson esett át, és jelenleg is kórházban ápolják. Bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt. Amikor az ágya mellett ülve felolvastam számára a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott” – mondta Eredics.

A titkár arról is beszélt, hogy a nap folyamán hosszabban beszélgetett a bíborossal, akinek hite és reménye számára is példát ad.

„Számomra is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Minden szenvedését továbbra is felajánlja a papi hivatásért”

– tette hozzá.

Kiemelte, hogy Erdő Péter a kórházból is kapcsolatban szeretne maradni a hívekkel, és arra kér mindenkit, hogy közösen készüljenek a húsvétra. Ezzel kapcsolatban felidézte a szemináriumi hagyományt is: „A szemináriumban szokás, hogy minden végzős atya kap egy keresztet. Ezen a kereszten van egy kis plakett, ami az Esztergomi Bazilikát ábrázolja. Erre rá van írva, hogy »Oremus pro invicem, vagyis imádkozzunk egymásért.« Ez a kereszt emlékeztet minden atyát, hogy közös a szolgálatunk, ahol hordozzuk egymást, és a ránk bízott lelkeket is. Bíboros atya a kórházban is imádságában hordoz bennünket, most mi is fohászkodjunk érte, az ő gyógyulásáért közös Gazdánkhoz és Mesterünkhöz” – zárta szavait.

A Blikk emlékeztetett, hogy abíboros a betegek világnapja alkalmából a múlt héten üzenetet is küldött papjainak, amelyben így fogalmazott:

„Szolidáris szertettel imádkozom kedves betegeinkért, és mindazokért, akik orvosként, ápolóként, lelkipásztorként, kisegítőként vagy önkéntesként dolgoznak azért, hogy betegeink egészségi állapota javuljon, és lelki állapotuk Isten felé forduljon. És nagy szeretettel mondok köszönetet azoknak is, akik betegeinket a szent kenet szentségére felkészítették. Lourdes-i Szűz Mária könyörögj érettünk, Ámen!”

Kiemelt kép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek újévi szentmisét celebrál az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban 2026. január 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)