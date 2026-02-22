Mandiner: Magyar Péter hazudott az aláírásgyűjtést illetően

Mint emlékeztettek, Magyar Péter korábban azt közölte, hogy már az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttétek az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát.

Ezzel szemben a Tolna megyei 3-as választókerületben

a vasárnap reggel 9 órás adatok szerint egyedül Süli János, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlást.

Mindeközben Cseh Tamásról, a Tisza jelöltjéről reggel 9-kor még csak annyit lehetett tudni, hogy felvette az íveket – annak ellenére, hogy Cseh Tamás szombaton 14 óra körül a Facebook-oldalán azt írta, hogy átadta az aláírásokat a paksi jegyzőnek, dr. Sátor Verának.

Végül vasárnap délután egy órakor Cseh Tamás már leadott érvényes ajánlásokat, mert a státusza megváltozott nyilvántartásba vették és bejelentették.

Az összegyűjtött aláírások számáról már korábban is vita bontakozott ki. Magyar Péter 300 ezer aláírásról beszélt szombat este, Kocsis Máté viszont szerint ennek a töredékét gyűjtötték össze.