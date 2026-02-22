Mandiner: Magyar Péter hazudott az aláírásgyűjtést illetően

Mint emlékeztettek, Magyar Péter korábban azt közölte, hogy már az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttétek az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát.
Kapcsolódó tartalom
Ezzel szemben a Tolna megyei 3-as választókerületben
a vasárnap reggel 9 órás adatok szerint egyedül Süli János, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlást.
Mindeközben Cseh Tamásról, a Tisza jelöltjéről reggel 9-kor még csak annyit lehetett tudni, hogy felvette az íveket – annak ellenére, hogy Cseh Tamás szombaton 14 óra körül a Facebook-oldalán azt írta, hogy átadta az aláírásokat a paksi jegyzőnek, dr. Sátor Verának.
Végül vasárnap délután egy órakor Cseh Tamás már leadott érvényes ajánlásokat, mert a státusza megváltozott nyilvántartásba vették és bejelentették.
Az összegyűjtött aláírások számáról már korábban is vita bontakozott ki. Magyar Péter 300 ezer aláírásról beszélt szombat este, Kocsis Máté viszont szerint ennek a töredékét gyűjtötték össze.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetõje nyilatkozik a sajtó képviselõinek a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján Budapesten, a Roude Leiw állóhajón 2024. június 9-én. MTI/Hegedüs Róbert.