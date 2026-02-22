Legalább ötven embert megöltek, és sokakat elraboltak fegyveresek Nigériában

Felfegyverzett támadók legalább ötven embert megöltek, és sokakat elraboltak az északnyugat-nigeriai Zamfara állam egyik falujában – közölte a helyi rendőrség.

Hamisu Faru, Zamfara állam törvényhozásának az érintett térséget képviselő politikusa szombaton a helyi médiának elmondta, hogy

a támadók több mint 150 motorral érkeztek, és a településen végighaladva válogatás nélkül lőttek a lakosokra, több épületet felgyújtottak.

Hozzátette, hogy az elraboltak száma egyelőre nem ismert, mivel sokan a közeli bozótosba menekültek a támadók elől. A képviselő szavai szerint a halálos áldozatok javarésze kereskedő vagy gazda volt, az elraboltak között pedig sok a nő és a gyermek.

37 people were killed and about 150 kidnapped last night in Dutsin Dan Ajiya village, Anka Local Government Area, Zamfara State. This occurred just as the state government donated several equipments – including armoured vehicles and drones – to security forces, with the Minister… pic.twitter.com/DmGAWn6fJC — Malik Samuel (@Sazedek) February 20, 2026

Néhány napon belül ez volt a második mészárlás, amely megrázta Észak-Nigeriát. Szerdán a szomszédos Kebbi államban feltételezett iszlamista szélsőségesek 33 embert öltek meg. A zamfarai támadással kapcsolatban a rendőrség szerint egyetlen csoport sem vállalta magára a felelősséget. Feltételezések szerint egy bűnbanda áll a mészárlás mögött. A bűnözői csoportok időről időre embereket rabolnak el, hogy váltságdíjat követeljenek értük.

A több mint 230 millió lakosú afrikai ország északi és középső régiói évek óta fegyveres csoportok erőszakcselekményeinek vannak kitéve, amelyek részben iszlamista indíttatásúak.

A legutóbbi legsúlyosabb támadások közé tartozik a hónap elején Kwara államban történt rajtaütés, amelyben mintegy 160 ember vesztette életét. A cselekményért iszlamista szélsőségeseket tettek felelőssé a hatóságok.

