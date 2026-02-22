Három olimpiai éremmel a nyakában is a templomba vezetett az első útja a fiatal síugrónak

A lengyel síugró normál sáncon ezüstérmet, nagysáncon bronzérmet, csapatban pedig újabb ezüstöt szerzett, ezzel hazája egyik legnagyobb sportmeglepetésévé vált. Otthon, Bystra településen ünneplő tömeg fogadta, ő azonban nyilatkozataiban visszafogottan beszélt a sikerekről, hangsúlyozva, hogy eredményei mögött családja, edzői és segítői munkája áll – számolt be az Index.
A sportoló többször is kiemelte, hogy hálás Istennek a sikerekért.
A beszámolók szerint a plébánián nemcsak sportolóként ismerik: ministránsként és lektorként is szolgál a helyi közösségben. Egy keresztény blog felidézte, hogy egy úrnapi körmeneten is részt vett, ahol tömjénnel a kezében segédkezett.
A fiatal síugró története azért is keltett figyelmet, mert a nemzetközi élsport világában ritka, hogy egy olimpiai érmes versenyző ilyen nyíltan beszéljen hitéről. Lengyelországban ugyanakkor a vallási közösségek erős társadalmi szerepet töltenek be, így sokak számára természetes, hogy egy ismert sportoló is aktív tagja marad egyházi közegének.
A példátlan siker és a csendes hazatérés így egyszerre mutatta meg a fiatal sportoló pályafutásának két meghatározó pillérét: az élsportot és a hitét.
A kiemelt kép forrása: X.com