Három olimpiai éremmel a nyakában is a templomba vezetett az első útja a fiatal síugrónak

Mindössze tizenkilenc évesen három olimpiai érmet nyert a 2026-os milánó–cortinai téli játékokon Kacper Tomasiak , aki a világsiker után nem ünnepléssel vagy médiakörúttal kezdte a hazatérését, hanem egyenesen a templomba ment ministrálni.

A lengyel síugró normál sáncon ezüstérmet, nagysáncon bronzérmet, csapatban pedig újabb ezüstöt szerzett, ezzel hazája egyik legnagyobb sportmeglepetésévé vált. Otthon, Bystra településen ünneplő tömeg fogadta, ő azonban nyilatkozataiban visszafogottan beszélt a sikerekről, hangsúlyozva, hogy eredményei mögött családja, edzői és segítői munkája áll – számolt be az Index.

A sportoló többször is kiemelte, hogy hálás Istennek a sikerekért.

A beszámolók szerint a plébánián nemcsak sportolóként ismerik: ministránsként és lektorként is szolgál a helyi közösségben. Egy keresztény blog felidézte, hogy egy úrnapi körmeneten is részt vett, ahol tömjénnel a kezében segédkezett.

Olimpijski medal, flesze aparatów, gratulacje z całej Polski… a potem Eucharystia, podczas której dziękował Bogu za swój sukces. Kacper Tomasiak pokazuje, że wiara nie musi być dodatkiem do sukcesu – może być jego fundamentem. Znak krzyża przed skokiem, służba przy ołtarzu,… pic.twitter.com/eAdzduW3Tc — Gość Niedzielny (@Gosc_Niedzielny) February 17, 2026

A fiatal síugró története azért is keltett figyelmet, mert a nemzetközi élsport világában ritka, hogy egy olimpiai érmes versenyző ilyen nyíltan beszéljen hitéről. Lengyelországban ugyanakkor a vallási közösségek erős társadalmi szerepet töltenek be, így sokak számára természetes, hogy egy ismert sportoló is aktív tagja marad egyházi közegének.

A példátlan siker és a csendes hazatérés így egyszerre mutatta meg a fiatal sportoló pályafutásának két meghatározó pillérét: az élsportot és a hitét.

