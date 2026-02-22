Ha nincs elég önkéntes, jön a kötelező sorkatonai szolgálat Svédországban

Svédország a példa arra, hogy miként lehet a teljes társadalmat bevonni az ország védelmébe – írta a Handelsblatt. A német lap szerint a svéd modell lényege az, hogy ha nincs elegendő önkéntes, akkor az állam automatikusan kötelezheti a fiatalokat a katonai szolgálatra.

Svédország az úgynevezett „totális védelem” (Gesamtverteidigung) koncepcióját erősíti, amely szerint nem csupán a hadsereg, hanem a teljes társadalom felelős az ország biztonságáért. A modellben a lakosság és a gazdaság szereplői egyaránt részt vesznek a felkészülésben – írta a Handelsblatt cikke alapján a Tények.hu.

A cikk szerint az alig több mint tízmilliós skandináv országnak egy Németországnál – ahol szintén aktuális lett a közelmúltban a sorkatonaság kérdése – nagyobb területet kellene megvédenie egy fegyveres konfliktus esetén.

A hidegháború lezárulta után a totális védelem koncepció háttérbe szorult, ám a Krím 2014-es orosz annektálása, majd az Ukrajna elleni teljes körű invázió nyomán Stockholm ismét kiemelt figyelmet fordít a rendszer megerősítésére.

Svédország 2017-ben vezette be ismét a sorkatonai szolgálatot; az ottani rendszer sajátossága, hogy ha az önként jelentkezők száma nem elegendő, az állam kötelező behívással biztosítja a szükséges létszámot. A katonai kötelezettség mellett a kormány reaktiválta a polgári kötelező szolgálatot is, különösen az egészségügy, a közlekedés és a polgári védelem területén. A cél egy olyan komplex védekezési rendszer kiépítése, amelyben válsághelyzetben minden kulcsfontosságú ágazat működőképes marad.

Több hétig és hónapig kell képesnek lenni az önellátásra krízishelyzetben

A svéd Polgári Védelem és Reziliencia Hatóság (MCF) vezetője, Mikael Frisell a Handelsblattnak adott interjúban hangsúlyozta: a vállalatoknak nagyobb készletekkel és biztonságosabb ellátási láncokkal kell készülniük a válságokra. Az ajánlás szerint a társadalom szempontjából kulcsfontosságú cégeknek legalább két hétig önállóan működőképesnek kell maradniuk egy krízishelyzetben is.

A lakosság számára pedig az az elvárás, hogy legalább egy hétig képesek legyenek önellátásra.

Az MCF célja az is, hogy évente mintegy kétezer fiatalt képezzen ki a mentőszolgálatok számára. Emellett a több mint tízmilliós országban mintegy hétmillió főre elegendő óvóhely is rendelkezésre áll – ami lényegesen kedvezőbb arány, mint például Németországban vagy más országokban.

A svédek stratégiai célja az, hogy Svédország akár három hónapon keresztül is képes legyen kezelni egy nagyszabású háború következményeit, külső segítség nélkül is.

A Handelsblatt szerint a svéd modell azt mutatja: a modern biztonságpolitika nemcsak a hadsereg megerősítéséről, hanem a teljes társadalom felkészítéséről, a gazdasági ellenálló képességről és a lakosság tudatos bevonásáról is szól.

Kiemelt kép:Svéd katonák hagynak el egy svéd komphajót a lett fõváros, Riga kikötõjében 2025. január 18-án. A 2024. március 7. óta NATO-tagállam Svédország egy nagyjából 600 fõs gépesített gyalogzászlóalja csatlakozik a Lettországban állomásozó többnemzeti NATO-dandárhoz. MTI/EPA/Toms Kalnins.