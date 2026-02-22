Győzelemre számít a márciusi szlovén választásokon Orbán Viktor szövetségese, Janez Jansa

Győzelemre számít, és alkotmánymódosítási céljaihoz kétharmados többséget szeretne a március 22-ei szlovén parlamenti választásokon Janez Jansa volt miniszterelnök, a legnagyobb ellenzéki párt elnöke.

A Szlovén Demokrata Párt (SDS) szombati kongresszusán elmondott beszédében Jansa közölte:

a párt győzelme esetén minden parlamenti erővel tárgyalna az általa tervezett alkotmánymódosításokhoz szükséges kétharmados támogatás biztosításáról.

E módosításokat „a józan észen alapuló megoldásoknak” nevezte, amelyek tartalmaznák egyebek mellett az állam GDP-arányos adó- és járulékbevételét korlátozó kettős adókorlát bevezetését az adózók védelmére, a decentralizáció erősítését, valamint a szülői jogoknak és a törvény előtti egyenlőségnek a megerősítését. Hangsúlyozta: az alkotmánynak védenie kell a szülői jogokat és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint további garanciákat kell biztosítania a jogállamiság és az egyenlőség érvényesülésére.

Az SDS régóta a kétharmados többség szükségessége mellett érvel, álláspontja szerint csak így hajthatók végre mélyreható strukturális reformok. A „józan ész alkotmányos többsége” koncepciót Jansa először egy 2025-ös programdokumentumban ismertette, amelynek a célja az állam jogi és gazdasági alapjainak átalakítása.

Az alkotmánymódosításokon túl Jansa beszédében többpárti támogatást kért „a hosszú távú nemzeti projektekhez”, valamint stabil kormányzati többséget azoknak a súlyos problémáknak a kezelésére, amelyek szerinte az egészségügy, az adózás, a demográfia, a korrupció, az illegális migráció és a biztonság területén tapasztalhatók.

A politikus kizártnak nevezte, hogy a jelenlegi kormány pártjaival lépjen koalícióra, mondván, „túl sok kárt okoztak”.

Élesen bírálta a Robert Golob vezette baloldali kabinetet, mert szerinte a rekordszintű foglalkoztatottság ellenére csak az uniós átlag alatti gazdasági növekedést tudott elérni.

Kapcsolódó tartalom Lemondott a szlovén igazságügyi és a belügyminiszter egy gyilkossági ügy miatt Az STA szlovén állami hírügynökség szerint az áldozatot egy csoport roma férfi verte agyon egy bár előtt.

Kijelentette: az SDS még egyszer nem alakít kormányt egyértelmű parlamenti és programbeli többség nélkül. A választásokat az „építő és teremtő”, illetve a „romboló és pazarló” politika közötti döntésnek nevezte.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnököt, a Szlovén Demokrata Párt elnökét (b) a Karmelita kolostorban 2024. április 25-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.