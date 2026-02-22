Friedrich Merz több millió migránst akar látni Németországban

Merz a Kereszténydemokrata Unió (CDU) hamvazószerdai rendezvényén, Trierben beszélt a Németországot érintő bevándorlásról, munkaerőhiányról, valamint a migráció és az integráció politikai kérdéseiről. „Több százezer, sőt több millió migrációs hátterű emberre van szükségünk, és a jövőben még többre is szükség lesz. Olyanokra, akik Németországba érkeznek, itt szeretnének dolgozni, és integrálódni akarnak ebbe az országba. Ezért a szövetségi kormányban egyértelmű döntést hoztunk” – fogalmazott a közösségi médiában is megjelent videórészleten Merz, aki szerint politikai versenytársaik külföldiekkel kapcsolatos hozzáállása unalmas. 🇩🇪 German Chancellor Merz:We gonna need MORE migrants” Or does Germany need more sovereignty? pic.twitter.com/r3VEXNFnyo — REST Media (@RESTinvestigate) February 21, 2026

Kijelentette:

„Mi most és a jövőben is nyitott és szabad ország szeretnénk lenni.”

„Ugyanakkor világosan különbséget kívánunk tenni azok között, akik azért jönnek ide, hogy a munkaerőpiacon helytálljanak és hozzájáruljanak a társadalomhoz, illetve azok között, akik csupán a szociális ellátórendszertől akarnak függeni” – tette hozzá.

Tettek is követik a szavakat

Alexander Dobrindt német belügyminiszter azt mondta, fel szeretné gyorsítani a menedékkérők munkaerőpiaci integrációját. A Bildnek adott interjújában pedig ki is jelentette, hogy már kidolgozott egy „azonnali foglalkoztatási tervet”, amely lehetővé tenné, hogy a menedékkérők már három hónap után munkát vállaljanak Németországban.

„Aki ide jön, annak képesnek kell lennie dolgozni – és gyorsan” – mondta Dobrindt, majd hozzátette:

„Az integráció legjobb formája a munka világába való beilleszkedés.”

A beszámoló szerint a migránsok akkor is elkezdhetnének dolgozni, ha menedékkérelmük elbírálása még folyamatban van.

Dobrindt szóvivője a Bildnek azt mondta, hogy az, hogy egy menedékkérő dolgozik-e vagy sem, nem lenne hatással a menedékkérelem elbírálásának eredményére. Hozzátette, hogy akik dolgoznak, általában megtarthatnák a keresetüket, és a jövedelmet beszámítanák a kapott szociális juttatásokba.

A tervből kizárnák azokat a menedékkérőket, akiket már elutasítottak, vagy akik nem működnek együtt a hatóságokkal, például hamis információk megadásával.

Merz elképzelései azonban egy friss felmérés szerint komoly akadályokba ütközhetnek ugyanis Németországban egy friss felmérés szerint már minden ötödik ember fontolgatja az elvándorlást a politikai légkör, a gazdasági bizonytalanság és a társadalmi feszültségek miatt, ráadásul éppen a képzett, jól integrált migránsok körében a legerősebb ez a szándék.