„Én akarok lenni az a védelmi miniszter, aki brit csapatokat küld Ukrajnába” – közölte a brit tárcavezető

John Healey brit védelmi miniszter közölte, hogy szeretné ő lenni az első tárcavezető, aki brit csapatokat telepít Ukrajnába, mert ez azt jelentené, hogy véget ért a háború. Hangsúlyozta: 2026-nak annak az évnek kell lennie, amikor lezárul az orosz–ukrán konfliktus. Oroszország viszont rendre arra figyelmeztetett korábban, hogy az Ukrajnába telepített nyugati csapatokat is célpontnak fogják tekinteni.

A miniszter kiemelte, hogy London szövetségeseivel egy többnemzetiségű békefenntartó erő létrehozásán dolgozik, amely egy esetleges megállapodás után garantálná Ukrajna biztonságát és megakadályozná az újabb orosz támadásokat. Mint fogalmazott, egy biztonságos Európához erős és szuverén Ukrajnára van szükség – közölte a The Telegraph.

John Healey így fogalmazott:

„Büszke vagyok arra, hogy az Egyesült Királyság egységesen kiáll Ukrajna mellett. Büszke vagyok arra, hogy idén minden eddiginél magasabb szintű katonai támogatást nyújtunk. És büszke vagyok mindazokra ebben az országban, akik megnyitották otthonukat 167 ezer ukrán előtt.”

Healey kiemelte, hogy

az Egyesült Királyság továbbra is jelentős katonai támogatást nyújt Kijevnek, és felkészíti saját haderejét is egy jövőbeni misszióra. A brit kormány 200 millió fontot fordít katonai eszközök fejlesztésére, járművek korszerűsítésére és drónok elleni védelemre.

A pénzt járművek, kommunikációs eszközök modernizálására és új drónelhárító rendszerek beszerzésére fordítják. Emellett a brit kormány támogatja Ukrajnát egy új, mesterséges intelligenciával felszerelt drónelhárító rendszer, az „Octopus” fejlesztésében, amely olcsón képes megsemmisíteni a Sahíd drónokat.

A tárcavezető beszámolt arról is, hogy ukrajnai látogatása során személyesen tapasztalta meg az orosz légitámadások veszélyét, és hangsúlyozta: az ukrán lakosság immár évek óta folyamatos fenyegetés alatt él. Szerinte a Nyugat támogatása kulcsfontosságú ahhoz, hogy Volodimir Zelenszkij elnök országa kedvező feltételekkel érhessen el tartós békét.

Healey úgy fogalmazott: Vlagyimir Putyin támadásai megmutatták, hogy a konfliktusnak súlyos következményei vannak egész Európa számára, ezért a nemzetközi közösségnek egységesen kell fellépnie. A brit kormány álláspontja szerint a háború lezárása után egy békefenntartó misszió lehet a stabilitás záloga a térségben – közölte a ZN.ua ukrán hírportál.

„90 Sahíd drónt lőttek ki Kijev ellen – 21-et lakóházakra. Egy ballisztikus rakéta Lvivet érte, mindössze 15 percre a tartózkodási helyemtől. Ez kemény emlékeztető arra, hogy az ukrán nép már 1 459 éjszakája szenved” – mondta a miniszter.

Healey leszögezte: „Ez a háború megmutatta – és Putyinnak is –, hogy soha nem szabad alábecsülni az ukrán nép akaratát. Tisztelem az ukránokat, büszke vagyok az Egyesült Királyság vezetésére, és eltökélt vagyok, hogy 2026 legyen ennek a háborúnak a lezárásának éve. Szlava Ukrajini!”

Orosz figyelmeztetés: minden nyugati katona célpont Ukrajnában

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön Moszkvában kijelentette, hogy Oroszország minden, békefenntartás vagy más jogcímen Ukrajnába vezényelt nyugati katonát legitim célpontnak tekint.

„Bármilyen jogcímen vezényelnek nyugati katonákat Ukrajnába, Oroszország legitim célpontnak tekinti őket” – mondta Lavrov. Hozzátette, hogy Oroszország csak az ország semlegességét és nukleáris fegyverzet-mentességét biztosító Ukrajnát ismeri el függetlennek, nem pedig azt, amely a NATO-csatlakozást írja elő.

A külügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy az ukrán hadsereg veszteségei már meghaladták az egymillió főt, és kiemelte, hogy Oroszország kész jogi dokumentumban rögzíteni a szükséges biztonsági garanciákat. Lavrov hangsúlyozta továbbá, hogy a Krím és a donyecki, luhanszki, zaporizzsjai és herszoni régió Oroszország alkotmányos része, és a cél elsősorban az ott élő emberek védelme.

„Nekünk az emberek sorsa fontos, akiknek ősei évszázadok óta művelték ezeket a földeket… De éppen ezeknek az embereknek a jogait szünteti meg most a kijevi rezsim” – fogalmazott.

A nyugati katonai objektumok Ukrajnában célponttá válnak

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön figyelmeztetett, hogy Oroszország minden nyugati katonai egységet, létesítményt és infrastruktúrát Ukrajnában közvetlen biztonsági fenyegetésnek tekint, és katonai célpontként fogja kezelni azokat.

A szóvivő reagált arra a háromoldalú nyilatkozatra, amelyet Keir Starmer brit, Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő írt alá: a dokumentum szerint egy esetleges tűzszünet után Ukrajnában katonai bázisok és fegyverraktárak létrehozását tervezik.

Zaharova szerint „az úgynevezett koalíció és a kijevi rezsim újabb militarista nyilatkozatai valódi háborús tengelyt alakítanak ki,” és a nyugati katonai jelenlét célja nem a béke, hanem a konfliktus eszkalálása. Hangsúlyozta, hogy a békés rendezés kizárólag a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésén alapulhat, beleértve Ukrajna blokkon kívüli státuszát, demilitarizálását, nácitlanítását, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását.

„Mindezek a célok vagy politikai-diplomáciai úton, vagy a különleges hadművelet keretében fognak megvalósulni” – tette hozzá Zaharova, kiemelve, hogy a harctéren az orosz fegyveres erők rendelkeznek kezdeményezéssel.

Kiemelt kép: John Healey (Fotó: X.com)