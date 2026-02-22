Eltávolíthatja a brit kormány András volt yorki herceget a trónöröklési sorrendből

András, a király testvére jelenleg a nyolcadik a trónöröklési sorban, annak ellenére, hogy tavaly októberben megfosztották címeitől, köztük a herceg megszólítástól is, miután nyomás nehezedett rá Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatai miatt.

András a közelmúltban kapott nagyobb médiafigyelmet azt követően, hogy csütörtökön 11 órával azután engedték szabadon, hogy hivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vették. András azóta is következetesen és határozottan tagad minden jogsértést.

A kormány javaslata András eltávolításáról a trónöröklési sorrendből azután született, hogy több képviselő, köztük a Liberális Demokraták és a Skót Nemzeti Párt jelezte támogatását egy ilyen törvény iránt – írja a BBC. Néhány, a monarchiát kritizáló munkáspárti képviselő azonban kevésbé tartja szükségesnek a lépést, részben azért, mert rendkívül valószínűtlen, hogy a volt yorki herceg valaha a trón közelébe kerülne.

Októberben a miniszterelnöki hivatal (Downing Street) még azt közölte, hogy nincs terv a trónöröklési sorrend megváltoztatásár.

A lépéshez parlamenti törvényre lenne szükség, amelyet a képviselőknek és a lordoknak is jóvá kellene hagyniuk, és amely a királyi szentesítéssel lépne hatályba.

Emellett támogatnia kellene a Nemzetközösség 14 olyan országának is, ahol III. Károly államfő, köztük Kanadának, Ausztráliának, Jamaicának és Új-Zélandnak.

A BBC Radio 4 Any Questions című műsorában Luke Pollard védelmi miniszter megerősítette, hogy a kormány „abszolút” együttműködik a Buckingham-palotával annak érdekében, hogy a volt herceg ne lehessen „akár egy szívdobbanásnyira a tróntól”.

Utoljára 2013-ban módosították törvénnyel a trónöröklési rendet, amikor a Succession to the Crown Act visszaállította azok jogait, akiket korábban azért zártak ki, mert katolikussal házasodtak. A törvény megszüntette a férfiági elsőszülöttséget is, amely szerint egy fiatalabb fiú megelőzhette az idősebb lányt az öröklési sorban.

Trónöröklési sorból parlamenti törvénnyel legutóbb 1936-ban távolítottak el valakit,

amikor is VIII. Edwardot és leszármazottait kizárták az öröklési sorrendből is azután, hogy lemondott.