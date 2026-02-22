Első alkalommal állítják ki Assisi Szent Ferenc földi maradványait Assisiben

Első alkalommal teszik nyilvánosan megtekinthetővé Assisi Szent Ferenc földi maradványait szülővárosában.

Az 1181-ben vagy 1182-ben született és 1226-ban elhunyt katolikus szent relikviáinak kiállítása a San Francesco pápai bazilikában egy hónapig, vagyis március 22-ig lesz megtekinthető. A Ferences rend arról számolt be, hogy már csaknem négyszázezer látogató regisztrálta magát különböző országokból.

Assisi Szent Ferenc földi maradványai évszázadok óta egy kőszarkofágban nyugszanak. A koporsót szombaton ünnepélyes keretek között átvitték a kriptából a San Francesco-bazilikába. Az ereklye most egy golyóálló üvegből készült vitrinben van kiállítva.

Assisi Szent Ferenc a legismertebb katolikus szentek egyike. A tavaly elhunyt Ferenc pápa is az ő nevét vette fel.

Koporsóját egy titkos helyen helyezték el halála után. VII. Piusz pápa 1818-ban adott engedélyt arra a Ferences rendnek, hogy a sírt feltárják.

A szarkofág számára a bazilika altemplomában egy külön kriptát alakítottak ki.

A kiállítás ötletét az adta, hogy a szent halálának 800. évfordulóján „közvetlen, érzéki élményt” nyújtsanak a zarándok híveknek. Olaszországban, amelynek Assisi Szent Ferenc a védőszentje, az ünnepségek ezzel nem érnek véget. Október 4-ét, a szent halálának feltételezett napját, ünnepnapnak nyilvánították.

Évente zarándokok milliói özönlenek a közép-olaszországi Umbria régiójának 27 500 lakosú településére, hogy megtekintsék Assisi Szent Ferenc sírját és a fölötte lévő bazilikát, amelyet az 1337-ben elhunyt híres festőnek, Giotto di Bondonénak a szent életét ábrázoló freskói díszítenek.

Időközben egy másik szent is vonzza Assisibe a zarándokok új nemzedékét. A Santa Maria Maggiore zarándoktemplomban nyugszik Carlo Acutis, a 2006-ban, 15 évesen leukémiában elhunyt olasz fiatal, akit XIV. Leó pápa emelt a szentek közé tavaly, és aki internetes tevékenysége miatt az első „internetes szentként” vált ismertté.

Kiemelt kép: Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselő székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti)