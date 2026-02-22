Elhunyt egy hatéves román kislány, aki vakbélműtét után agyhalott állapotba került

Meghalt az a hatéves kislány, aki vakbélműtétet követően került agyhalott állapotba a konstancai megyei sürgősségi kórházban, majd később a bukaresti gyerekkórházba szállították.

A tragikus hírt a család ügyvédje, Ghiulfer-Aisun Ismail közölte a közösségi médiában. „Ancuta eltávozott közülünk. December óta agyhalott állapotban volt, ma pedig véget ért a küzdelme. A család leírhatatlan fájdalmon megy keresztül” – idézi az ügyvéd bejegyzését a Maszol.hu.

Az ügyvéd január közepén arról számolt be, hogy kérelmet nyújtottak be a teljes egészségügyi dokumentáció kiadására, ám eddig csak a sürgősségi osztály iratait kapták meg, a sebészeti és intenzív terápiás osztály dokumentumai még hiányoznak. Álláspontja szerint a gyermek ellátásában hibák történhettek. A jogi képviselő beadványt nyújtott be az orvosi kamarához és az egészségügyi miniszterhez is.

Az ügyvéd korábban részletesen ismertette, hogyan alakult ki a kislány állapotromlása. Elmondása szerint a műtét során a gyermek légcsősérülést szenvedett, ami feltehetően légmellhez (pneumothorax) vezetett.

„A rendelkezésünkre álló információk hiányosak, a családdal való kommunikáció is elégtelen volt, ezért csak feltételezni tudjuk, hogy az intubálás során történhetett valami. A kislányt jó állapotban vitték be a vakbélműtétre, majd néhány perccel a műtőből való kijövetel után szív- és légzésleállása volt, ekkor végezték el az intubálást”

– magyarázta.

Az ügyvéd egy másik hasonló esetben is eljár: egy két és fél éves kisfiú esetében, aki szintén a konstancai intézményben végzett műtét után került agyhalott állapotba, majd január közepén elhunyt. A kisfiú családja szerint a kórház orvosai nem biztosították a megfelelő ellátást a bélcsavarodás miatt végzett műtét után. A gyermek állapota később súlyosan romlott, vérmérgezés és többszervi elégtelenség alakult ki. A család állítása szerint a műtét után három napon át nem történt idegsebészeti konzultáció, és 24 órán keresztül az ügyeletes orvos sem vizsgálta meg a gyermeket. Az ügyvéd korábban azt is elmondta, hogy a kisfiú sürgősségi osztályra érkezése és a műtéti beavatkozás között kilenc óra telt el. A konstancai megyei sürgősségi klinikai kórház képviselői közölték, hogy belső vizsgálatot indítottak az ügyek kivizsgálására.

