Donald Trump kórházhajót küld Grönlandra

Az Egyesült Államok kórházhajót tervez küldeni Grönlandra – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök.

Trump a Truth Social nevű közösségi platformján azt írta, hogy

a hajó „gondoskodni fog a sok betegről, akikről ott nem gondoskodnak.”„Úton van!!!”

– tette hozzá, „nagyszerű” kórházhajónak nevezve azt, de további részleteket nem közölt.

Az amerikai haditengerészet két nagy kórházhajót üzemeltet, mindkettő mintegy ezer ággyal, köztük 80 intenzív osztályos ággyal.

Ezeket a hajókat korábban földrengések vagy hurrikánokhoz hasonló természeti katasztrófák után vetették be, és a Covid-19-járvány csúcspontján ideiglenesen az amerikai kikötőkben szolgáltak.

Grönland, amelynek lakossága mintegy 57 ezer fő, nem számolt be olyan jelentős orvosi helyzetről, amely kórházhajó bevetését tenné szükségessé.

Grönland közegészségügyi rendszere helyi klinikákat és a főváros Nuukban található Queen Ingrid Kórházat foglalja magában a komplex esetek kezelésére, az ennél súlyosabb helyi egészségügyi problémákat esetenként Dániába történő orvosi evakuálásokkal oldják meg.

