Barátaik videóiról tudták meg, hogy a híressé vált kutyájuk a téli olimpiai pályáján fut

Az olimpiai pályán való futásával híressé vált kutya gazdája csak útközben értesültek a történtekről, aki arról is beszélt, hogyan tudta meg a történteket, és milyen a kalandvágyó a kedvencük.

Amikor a Varesco család szerdán elindult, hogy megnézze a biatlont a téli olimpián, kétéves csehszlovák farkaskutyájukat, Nazgult otthon hagyták a kennelben Teseróban. A kutya azonban megszökött, majd az olimpiai női sífutópályára tévedt, és a versenyzők mellett futott végig a célegyenesben, így a játékok egyik váratlan sztárja lett. „Vonattal mentünk Anterselvába biatlont nézni” – mondta a Reutersnek Alice Varesco. „Három órára voltunk otthonról, amikor a barátaink elkezdték küldeni a videókat. Akkor tört ki a pánik. Rájöttünk, hogy nem tudunk semmit tenni” – tette hozzá.

This local Wolfdog joined an Olympic ski event and triggered the finish-line camera. This is Nazgul. He snuck into a cross-country skiing sprint this morning and raced the homestretch with some competitors before being escorted home. 14/10 someone get him a medal pic.twitter.com/BQoerJXX9j — WeRateDogs (@dog_rates) February 18, 2026

A nézők először farkasnak hitték az ezüstszürke állatot, amely ösztönösen csatlakozott a síelők „hajszájához”, sőt a célfotón is feltűnt. „Aggodalom, természetesen” – mondta Alice. „Egész nap velünk volt a gondolatban. Még azután is, hogy közölték, biztonságban van, azon járt az eszünk, mi minden történhetett volna.” A család szerint Nazgul azért szökhetett meg, mert utánuk akart menni. „Szerintem keresni akart minket… Szeret a falkájával maradni.”

A szervezők gyorsan elfogták a kutyát, és fél órán belül hazakerült. Kora délutánra pedig a róla felvételek az egész világot bejárták.

„Mindenki videókat és képeket küldött… Egy ponton már kikapcsoltuk a telefont”

– mondta Alice.

A család megerősítette a kennel biztonságát, és leginkább annak örül, hogy nem történt baj. „Nem gondoltuk, hogy ez megtörténhet… És jó, hogy semmi rossz nem történt, mindenki boldog volt.”