Az Iszlám Állam ismét akcióba lépett Szíriában, újabb katonai műveletet jelentettek be

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta a felelősséget két, a szíriai hadsereg személyzetét célzó támadás elkövetéséért Észak- és Kelet-Szíriában, miközben a militáns csoport jelezte, hogy új szakaszba lépett a Szíria vezetése elleni műveleteiben.

Szombaton a dzsihadista csoport a Dabik hírügynökségén keresztül közölte, hogy pisztollyal támadt egy „a hitehagyott szíriai rezsimhez tartozó személyre” Deir-ez-Zór tartomány Majadin városában, és géppuskákkal támadt két másik személyre az északi Rakka városában.

A szíriai védelmi minisztérium közleményében arról számolt be, hogy szombaton ismeretlen támadók megöltek egy szíriai katonát és egy civilt.

Szombat este az Iszlám Állam közzétette szóvivőjének, Abu Hadhajfa nyilatkozatát, amelyben azt állította, hogy Szíria „az iráni megszállásról a török-amerikai megszállásra váltott”.

Kapcsolódó tartalom Két amerikai katona és egy tolmács halt meg az Iszlám Állam támadásában Szíriában A hírről amerikai tisztviselők számoltak be.

A csoport közölte, hogy „új műveleti szakaszt” indított Szíriában, egyben Ahmed es-Saraa (jelenlegi) szíriai elnököt, egy korábbi al-Kaida-vezetőt, aki 2016-ban szakított a csoporttal, majd 2024 végén egy iszlamista frakciókból álló koalíció élén megdöntötte Bassár el-Aszad korábbi elnök hatalmát, a globális koalíció „őrkutyájának” nevezte.

Az üzenetben a szervezett fogadkozott, Saraa sorsa nem lesz más, mint Aszadé.

Saraa tavaly novemberben, amerikai látogatása során aláírta Szíria csatlakozását az Iszlám állam legyőzésére létrehozott globális koalícióhoz, amikor találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

Kapcsolódó tartalom Újabb légicsapást hajtott végre az Egyesült Államok Szíriában az Iszlám Állam ellen Az amerikai művelet újabb megtorló akcióként szolgált az iszlamisták decemberi támadását követően

Kiemelt kép: mentõalakulatok tagjai a damaszkuszi Szent Illés görögkeleti templomban, amelyben öngyilkos merénylõ robbantott a szíriai fõváros zömében keresztények lakta Dveila negyedében 2025. június 22-én. A támadásban legkevesebb húszan életüket vesztették, ötvenketten megsebesültek. A szíriai belügyminisztérium szerint az elkövetõ az Iszlám Állam terrorszervezet tagja volt. Ez az elsõ, keresztények ellen irányuló öngyilkos terrorcselekmény Damaszkuszban Bassár el-Aszad szíriai elnök 2024. decemberi megbuktatása óta.

MTI/EPA/Mohamed ar-Rifai