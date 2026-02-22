Alice Weidel Budapesten: Orbán Viktor kulcsszerepet játszik Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozásában

Budapestre látogatott Alice Weidel , az Alternative für Deutschland társelnöke, aki Szalai Zoltánnak , a Mandiner főszerkesztőjének adott interjút a MAXIMA című műsorban. A beszélgetés során a német belpolitika válságtünetei, az AfD növekvő támogatottsága, az ukrajnai háború, valamint Magyarország szerepe is szóba került.

A politikus arról beszélt, hogy pártja soha nem látott támogatottságot élvez, miközben Németország súlyos gazdasági és politikai problémákkal küzd – közölte a Mandiner.

Úgy fogalmazott:

„Országunk nagy veszélyben van.”

Szerinte a berlini kormány inkább Brüsszel érdekeit követi a német érdekek helyett, miközben a CDU által fenntartott úgynevezett „tűzfal-politika” antidemokratikus, és hosszú távon tovább mélyíti a társadalmi megosztottságot.

Az ukrajnai háborúról markáns véleményt fogalmazott meg. A konfliktust „proxyháborúnak” nevezte, és úgy vélte, Európa hibát követ el az eszkaláció irányába mutató retorikával.

Állítása szerint

„csak az Egyesült Államok képes békét teremteni,” miközben Brüsszel politikai súlya szerinte meggyengült. Hozzátette: a kontinens vezetése rossz irányba halad, és Németország nak inkább közvetítő szerepet kellene vállalnia a háborús hangnem helyett.

Az interjú egyik legerősebb kijelentése Ukrajna európai uniós csatlakozására vonatkozott. Weidel szerint az ország nem felel meg a tagsági feltételeknek, és felvétele súlyos következményekkel járna az Európai Unió számára.

A magyar miniszterelnökről úgy fogalmazott:

Orbán Viktor „az egyetlen garanciája annak, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba,” és szerinte Magyarország jelenlegi politikai irányvonala a nemzeti szuverenitás megőrzését szolgálja.

A magyar belpolitikát érintve

a politikus bírálta Magyar Péter t is, akit „brüsszeli bábnak” nevezett. Véleménye szerint a brüsszeli elit támogatja a magyar ellenzéki politikust, és hatalomra kerülése esetén az Magyarország szuverenitásának gyengüléséhez vezetne.

Weidel összességében arról beszélt, hogy Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú a nemzeti érdekek érvényesítése, a béke előmozdítása és a további eszkaláció elkerülése. Szerinte ebben Magyarország szerepe meghatározó lehet a kontinens politikai folyamataiban.

Kiemelt kép: Alice Weidel (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)