A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara Magyarországon

A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.

Azt írták:

idén még nem alakult ki zivatar Magyarország határain belül, ami az elmúlt bő másfél évtizedet figyelembe véve szokatlan.

Hozzátették: 2010 óta 12 olyan év volt, amikor már január 20-a előtt megdörrent valahol az ég, 2011-ben viszont március 14-ig, 2014-ben pedig február 28-áig kellett várni az év első zivatarjára.

A jelenlegi előrejelzések alapján azonban hétfőn és kedden is kedvezőek lehetnek a feltételek egy-egy zivatar kialakulásához. A tájékoztatás szerint

hétfőn hidegfront érkezik, illetve a magassági futóáramlás is a Kárpát-medence felett húzódik, így a labilisabbá váló légtömegben elszórtan alakulhatnak ki záporos gócok, elsősorban az Észak-Dunántúlon, kisebb eséllyel az északi határ mentén is megdörrenhet az ég.

Kedden a szórványos záporos csapadék – zápor, főként a hegyekben havaseső-zápor, hózápor – mellett az északkeleti, keleti vármegyékben is kialakulhat néhol zivatar.

Felhívták a figyelmet arra, hogy egy-egy helyen esetleg előfordulhatnak óránkénti 60 kilométeres sebességet kevéssel meghaladó széllökések is.

Kiemelt kép: Zivatarfelhõ Nagykanizsa felett 2023. június 23-án este. MTI/Varga György.