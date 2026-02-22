A dán védelmi miniszter visszutasította Donald Trump grönlandi segítő akcióját

Grönlandnak nincs szüksége célzott egészségügyi kezdeményezésre – jelentette ki vasárnap a dán védelmi miniszter, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy kórházhajót küld a dán autonóm területhez.

„A grönlandi lakosság megkapja a szükséges egészségügyi ellátást. Ezt vagy Grönlandon kapják meg, vagy ha speciális kezelésre van szükség, akkor Dániában. Tehát nem úgy tűnik, hogy Grönlandon különleges egészségügyi kezdeményezésre lenne szükség” – nyilatkozta a hírre reagálva Troels Lund Poulsen védelmi miniszter a dán DR tévécsatornának.

Grönlandon, akárcsak Dániában, az egészségügyi ellátás ingyenes. Az óriási sarkvidéki szigeten öt regionális kórház működik, a fővárosi, nuuki kórház pedig az egész területről fogadja a betegeket.

A grönlandi helyi kormány február elején megállapodást írt alá Koppenhágával a grönlandi betegek dán kórházakban történő ellátásának javításáról.

Ezt követően ,szombaton írta azt Donald Trump a Truth Social platformon, hogy „egy nagy kórházhajót küldenek Grönlandhoz, hogy gondoskodjanak a sok betegről, akik ott nem kapnak ellátást”.

Az amerikai elnök jelezte, hogy a hajó kiküldését Jeff Landryvel, a decemberben kinevezett amerikai különmegbízottal együttműködve hajtják végre.

A DR tévécsatorna kérdésére Lund Poulsen miniszter azt válaszolta: nincs tudomása arról, hogy kórházhajó érkezne Grönlandhoz.

Kiemelt kép: Troels Lund Poulsen ügyvivõ dán védelmi miniszter nyilatkozik a sajtó munkatársainak az EU-tagországok védelmi miniszterei találkozója elõtt Brüsszelben 2023. május 23-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet.