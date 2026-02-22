A dán hadsereg szerint ki kellett kimeneteniük egy amerikai tengerészt a vízből Grönlandnál

Dánia hadserege vasárnap közölte, hogy sarkvidéki parancsnoksága kimentette egy amerikai tengeralattjáró legénységének egyik tagját Grönland partjainál, mert sürgős orvosi ellátásra volt szüksége.

A bejelentést azt követően tették, hgy Donald Trump egy kórházhajót küldött Grönlandhoz, ami ellen a dán védelmi miniszter tiltakozott.

A dán sarkvidéki parancsnokság a Facebook-oldalán közölte, hogy

az amerikai tengeralattjáró tengerészét szombaton mentették ki a fővárostól, Nuuktól mintegy 13 kilométerre, és a város kórházába szállították.

A tengerészt egy dán Seahawk helikopter vette fel – írták.

Mindeközben Mette Frederiksen dán miniszterelnök – Donald Trump korábbi bejelentésére reagálva – vasárnap védelmébe vette Dánia egészségügyi rendszerét, és a Facebookon azt írta: boldog, hogy olyan országban él, ahol mindenki ingyenes és egyenlő hozzáféréssel rendelkezik az egészségügyi ellátáshoz. „Ahol nem a biztosítások vagy a személyes vagyon határozza meg, hogy valaki megfelelő kezelésben részesül-e”. Hozzátette: „Grönlandon is ugyanez a helyzet”.

Aaja Chemnitz, aki egyike a dán parlament két grönlandi képviselőjének, szintén a Facebookon azt írta: „Donald Trump egy elhanyagolt állapotú kórházhajót akar Grönlandhoz vezényelni, amely nem volna képes folyamatosan és fenntarthatóan erősíteni egészségügyi rendszerünket, amire pedig szükség volna. Újabb nap, újabb esztelen sajtóhír!” – fogalmazott.

Kiemelt kép: grönlandi zászlók egy út mentén a fővárosban, Nuukban 2026. január 14-én, amikor Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése. A dán védelmi minisztérium szerint Dánia fokozza katonai jelenlétét az 1979 óta széles önkormányzati jogokkal felruházott, de jogilag Dániához tartozó szigeten. A második világháború idején Grönlandon épített amerikai támaszpontok használatát 1951-ben meghosszabbították. MTI/AP/Jevhen Maloletka.