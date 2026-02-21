Zelenszkij európai katonákat akar látni az ukrán fronton

Az utóbbi időszakban egyre többször felmerült az európai katonai misszió lehetősége, amelynek legfőbb támogatói Nagy-Britannia és Franciaország. A brit miniszterelnök, Keir Starmer és a francia elnök, Emmanuel Macron megállapodtak erről, és januárban alá is írtak egy egyezményt Ukrajnával.

A kezdeményezés az Európai Unión belül is vitákat váltott ki, azonban ez nem befolyásolja Zelenszkijt, aki ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna szeretné, ha partnerei közvetlenül is jelen lennének a fronton.

„Természetesen az ukránok azt akarják, hogy partnereink mellettünk álljanak a frontvonalon”

– fogalmazott.

Bár Macron és Starmer megállapodásához Németország nem csatlakozott, Friedrich Merz német kancellár is felvetette már a katonai misszió lehetőségét. Január elején arról beszélt, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) részvétele egy nemzetközi keretben elképzelhető. Hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is politikai, pénzügyi és katonai támogatást nyújt Ukrajnának, és ez akár csapatok telepítését is jelentheti a térségben egy esetleges tűzszünet után, például a szomszédos NATO-területeken.

A katonák küldésének kérdése folyamatos feszültséget okoz, mivel egy békemegállapodás nem feltétlenül jelenti a konfliktus végleges lezárását. Szakértők szerint a háború befejezése után is előfordulhatnak provokációk és incidensek mindkét fél részéről, ami új megvilágításba helyezi az európai erők lehetséges szerepét. Korábban Emmanuel Macron úgy nyilatkozott, hogy ha egy ilyen helyzetben francia katonákat érne támadás, akkor természetesen visszalőnének. Ez pedig felveti annak a kockázatát, hogy egy újabb eszkaláció esetén Európa közvetlenül is konfliktusba kerülhetne Oroszországgal – írja az Origo.

Bár Keir Starmer nem tett ennyire egyértelmű kijelentéseket, Nigel Farage, a Reform UK vezetője ennek ellenére élesen bírálta a brit kormány terveit. Véleménye szerint az Egyesült Királyság sem katonai, sem gazdasági szempontból nincs felkészülve egy ilyen misszióra, és jelentős kockázatokkal járna a részvétel.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonál Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök mellett az Európai Politikai Közösség 6. csúcstalálkozóján Tiranában 2025. május 16-án (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Peter Klaunzer)