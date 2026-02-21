Videón a félelmetes pillanat: lavina csapódott egy haladó vonatba a svájci Alpokban

A szerelvény a déli Svájc Valais kantonjában, a népszerű síközpont, Zermatt közelében haladt, amikor a hóomlás elérte.

A videón hallható, ahogy a lavina közeledésekor egy gyermek riadtan ismételgeti: „O-ó,”

miközben egy másik utas azt kérdezi: „Ugye nem lesz bajunk?”

A felvételt készítő turista, Kirsten Osborne elmondta:

bár az incidens rendkívül ijesztő volt, a vonaton utazók közül senki sem sérült meg. Az utasok azonban mintegy két órán át a helyszínen rekedtek, amíg a mentők megérkeztek, majd autóbuszokkal szállították őket biztonságos helyre.

A megnövekedett lavinaveszély miatt az érintett vasútvonal forgalmát a nap hátralévő részére felfüggesztették.

